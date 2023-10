Owen Wijndal laat zich uit over zijn toekomst bij Ajax: ‘Ik heb het gevoel...’

Maandag, 30 oktober 2023 om 15:40 • Wessel Antes

Owen Wijndal wil nog altijd slagen bij Ajax, zo zegt de linksback van Royal Antwerp in een uitgebreid interview met De Zondag. In gesprek met de Belgische krant laat de 23-jarige huurling weten dat hij het gevoel heeft dat zijn toekomst nog altijd in Amsterdam ligt. Wijndal, die in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2027 vastligt, keert volgende zomer in principe terug naar Ajax.

Ajax nam Wijndal in de zomer van 2022 voor tien miljoen euro over van AZ. De linkspoot uit Zaandam kwam 32 keer in actie voor de recordkampioen. Wijndal, die zes assists afleverde in dienst van Ajax, is van mening dat de kritiek op hem nogal overdreven is. “Zo slecht was het nu ook weer niet, alles bij elkaar genomen speelde ik toch zo’n dertig wedstrijden.”

Dat zijn broodheer momenteel laatste staat in de Eredivisie doet Wijndal zeer. “Helaas. Want het is niet zo dat Ajax mij nu koud laat. Er lopen nog veel vrienden van mij rond dan hoop je voor hen dat ze het goed doen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het snel keert. Al ben ik er niet zo mee bezig. Als je bij een nieuwe club komt, focus je daar op.”

Wijndal weet duidelijk wat hij volgend jaar wil: terugkeren bij Ajax. “Er is geen optie in de huur, ik keer er normaal gesproken volgend seizoen terug en dan wil ik toch wel wat bewijzen. Ik wil er slagen en heb ook het gevoel dat te kunnen. Tenslotte heb ik er ook goede wedstrijden gespeeld, de mindere horen bij je ontwikkeling.”

Volgens de vleugelverdediger heeft zijn prijskaartje geen invloed gehad op zijn prestaties bij Ajax. “Ik was aanvoerder geweest van AZ en ik had het goed gedaan bij het Nederlands elftal: dat de verwachtingen dan hoog zijn, vind ik logisch”, aldus Wijndal, die het moeilijk vindt om Antwerp met Ajax te vergelijken. “De een heeft meer van dat, de ander meer van dat. Vooral omdat de competities zo verschillend zijn.”

Bij Antwerp verloopt het seizoen tot dusver teleurstellend. De club van Mark van Bommel en Marc Overmars staat na twaalf wedstrijden op de zevende plaats in de Jupiler Pro League, met elf punten minder dan koploper Union Sint-Gillis. In de Champions League staat Antwerp na drie nederlagen op de laatste plaats in Groep H, met FC Barcelona, FC Porto en Shakhtar Donetsk als tegenstanders.

Wijndal, die volgens Transfermarkt zo’n 7 miljoen euro waard is, krijgt onder Van Bommel meestal een basisplaats. De linksback kwam tot dusver 631 speelminuten in actie, verdeeld over 9 optredens in de Pro League en het miljardenbal. Wijndal leverde nog geen bijdrage wat betreft doelpunten en assists.