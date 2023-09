Overmars is eruit en laat Van Bommel fans verrassen met videoboodschap

Vrijdag, 1 september 2023 om 19:17 • Wessel Antes • Laatste update: 19:17

Mark van Bommel heeft zijn contract bij Royal Antwerp met een jaar verlengd. Dat laat de Belgische club vrijdag weten via de officiële kanalen. Daardoor ligt de 46-jarige hoofdtrainer nu tot medio 2025 vast in het Bosuilstadion. Van Bommel werd vorige zomer aangesteld door technisch directeur Marc Overmars en wist met Antwerp al beslag te leggen op de landstitel, de Beker van België en de Belgische Super Cup. Als klap op de vuurpijl wist hij the Great Old deze week naar de eerste Champions League-deelname in de clubgeschiedenis te loodsen.

Door zijn goede prestaties met de club heeft Van Bommel nu zijn handtekening gezet onder een verbeterde verbintenis in Antwerpen. “We hebben vorig jaar mooie momenten beleefd. We hebben Den Dubbel gewonnen en zijn ook dit seizoen goed begonnen: met de Super Cup en met kwalificatie voor de Champions League. Ik kijk ernaar uit om samen met jullie fantastische momenten te beleven, hier op Den Bosuil” laat de Maasbrachter weten in een videoboodschap aan de fans van Antwerp. Na een teleurstellend dienstverband bij VfL Wolfsburg heeft Van Bommel zijn geluk als trainer weer teruggevonden.

De voormalig speler van Barcelona en Bayern München coachte Antwerp tot op heden in 59 officiële duels. Met Van Bommel aan het roer wist de club uit de Belgische havenstad 38 wedstrijden winnend af te sluiten. 11 duels eindigden in een remise, 10 keer moest Antwerp het onderspit delven. Van Bommel haalde sinds zijn komst meerdere Nederlandse spelers naar de club toe. Zo wist hij onder meer Vincent Jansen, Gyrano Kerk, Jurgen Ekkelenkamp en Calvin Stengs te overtuigen. Laatstgenoemde speelt sinds afgelopen zomer voor Feyenoord, nadat zijn huurcontract in Antwerpen afliep.

Van Bommel begon zijn trainerscarrière als assistent bij Nederland Onder 17. Toen schoonvader Bert van Marwijk als bondscoach van Saudi-Arabië aan de slag ging mocht hij onder zijn vleugel mee naar het Midden-Oosten. Vervolgens streek Van Bommel neer bij PSV, waar hij na een aantal jaar als jeugdtrainer werd overgeheveld tot hoofdtrainer. Met de hoofdmacht van de Eindhovenaren wist hij niet te presteren, waardoor hij in december 2019 zijn congé kreeg. Na zijn ontslag bij Wolfsburg zat Van Bommel maandenlang zonder club, totdat Overmars hem de kans gaf bij Antwerp. Dat vertrouwen heeft de 79-voudig international van Oranje inmiddels dubbel en dwars terugbetaald.