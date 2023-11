Oud-topspits legt specifiek probleem van Brobbey bloot: ‘Afmaken kun je leren’

Donderdag, 2 november 2023 om 16:25 • Wessel Antes

Brian Brobbey heeft dit seizoen moeite met het afmaken van kansen, zo constateert ook voormalig topspits Roy Makaay in gesprek met de NOS. Wel heeft de oudgediende van onder meer Bayern München en Feyenoord een opbeurende boodschap voor de spits van Ajax, daar hij van mening is dat afmaken nog altijd te leren is. Makaay denkt dat Brobbey voornamelijk meer balans moet vinden tijdens het afronden van zijn kansen.

Makaay, die in zijn carrière 313 doelpunten maakte voor vijf verschillende clubs, weet als geen ander hoe je kansen moet afmaken. “Je moet altijd op de juiste plek staan, rustig blijven voor de goal en in balans blijven.”

Volgens de Wijchenaar is het heel simpel. “Op de juiste plek staan, dat heb je of dat heb je niet. De rest is allemaal te trainen”, aldus Makaay, die stelt dat Brobbey het in zich heeft om op de juiste plek te staan. Tegen PSV (5-2 nederlaag) kreeg de fysiek sterke spits meerdere kansen, maar noteerde hij slechts één treffer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Probleem

In gesprek met de publieke omroep neemt Makaay het grootste probleem van Brobbey onder de loep. “Hij is loeisterk en heel snel, maar hij is te vaak uit balans. Je ziet heel vaak dat hij valt na een schot. En dan is het moeilijk om de bal in de goede richting te krijgen.”

“Hoe dat komt?”, gaat Makaay verder. “Dat is moeilijk om van afstand te beoordelen, maar misschien is hij te wild en te gehaast. Het lijkt erop dat het in de basis beter had gemoeten. In balans blijven bij het afwerken is te trainen.” Toch hoeft Brobbey zich volgens Makaay niet druk te maken. “Afmaken kun je leren.”

Wat wel voor Brobbey valt te zeggen, is dat hij ogenschijnlijk fit aan het seizoen is begonnen. De 21-jarige Amsterdammer speelde al 1.059 minuten voor Ajax, verdeeld over 13 duels dit seizoen. Daarin wist Brobbey slechts vier keer het net te vinden. De totale teller voor Ajax staat op 31 doelpunten uit 89 wedstrijden. Zevenmaal fungeerde hij als aangever.

Brobbey krijgt donderdagavond opnieuw de kans om het doel te vinden namens aan Ajax. Om 20:00 uur komt FC Volendam op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers kunnen de punten goed gebruiken, daar het elftal van John van ’t Schip als hekkensluiter begint aan het inhaalduel. Bij een zege kan Ajax echter direct naar de vijftiende plaats klimmen. In dat geval worden Volendam en FC Utrecht gepasseerd.