Orkun Kökçü is met heerlijke vrije trap belangrijk voor winnend Benfica

Benfica heeft donderdagavond weten af te rekenen met Rode Ster Belgrado. Kerem Aktürkoglu opende al vroeg de score in Servië. Nog voor rust zorgde Haarlemmer Orkun Kökçü op heerlijke wijze voor de 0-2, door een vrije trap binnen te krullen. Milson bracht de spanning in de slotfase nog even terug, maar Benfica hield stand: 1-2.

Aan de kant van Benfica stond Kökçü centraal op het middenveld met Florentino. De zijkanten werden bezet door Ángel Di María (rechts) en Aktürkoglu (links). Voormalig Eredivisie-topscorer Vangelis Pavlidis vormde het spitsenkoppel met Benjamin Rollheiser. Achterin was er geen plek voor voormalig Feyenoorder Fredrik Aursnes.

Benfica was vanaf het begin de bovenliggende partij in Belgrado en greep al binnen tien minuten de voorsprong. Di María gaf vanaf de rechterkant mee aan de opkomende Alexander Bah, die Aktürkoglu bij de tweede paal een haast niet te missen kans bood: 0-1. Blikvanger bij Rode Ster is Rade Krunic. De voormalig middenvelder van onder meer AC Milan kapte zich knap vrij en loste het eerste schot op doel voor de Serviërs. Anatoliy Trubin redde echter simpel.

Rode Ster kwam iets beter in de wedstrijd, al ontbrak het aan kwaliteit om het Benfica echt lastig te maken. Een nieuwe tegenvaller volde al snel, toen Ognjen Mimovic zich geblesseerd moest laten wisselen. Dalcio verving de Serviër. Benfica nam het heft snel weer in handen en sneed er met regelmatig makkelijk doorheen. Na een half uur kreeg Benfica een vrije trap op een meter of 25 van het doel. Kökçü ging voor zijn kans en krulde de bal heerlijk de verre hoek in: 0-2.

Helemaal zorgeloos verliep de eerste helft niet voor Benfica, daar Bah, de man van de assist bij de 0-1, geblesseerd raakte en zich noodgedwongen liet aflossen door Issa Kaboré. Rode Ster was zichtbaar aangedaan na de 0-2 en speelde slordig. Wel loste het in de persoon van Mirko Ivanic een gevaarlijk afstandsschot, dat een halve meter naast het doel van Trubin belandde.

Rode Ster gaf niet op en zocht na rust regelmatig de aanval. Zo loste invaller Dalcio een schot, dat ruimschoots naast het doel van Trubin belandde. De Serviërs probeerden met opportunisme door de Portugese heen muur te breken, maar ook daar vonden zij het geluk niet. De grootste kans kwam op naam van Nasser Djiga, die de bal uit een hoekschop niet goed raakte en zijn poging naast zag gaan.

Benfica liet buiten een gevaarlijk schot van Di María weinig meer zien en dacht het duel rustig uit te kunnen spelen. De ploeg van trainer Bruno Lage kwam echter bedrogen uit, daar de aansluitingstreffer alsnog viel. Cherif Ndiaye gaf perfect mee aan Milson, die op beheerste wijze de verre hoek vond: 1-2. Benfica kwam via Zeki Amdouni nog het dichtst bij een treffer. Zijn keiharde pegel van afstand trof de paal.