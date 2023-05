Oranje-opponent Kroatië maakt selectie voor Final Four in Nederland bekend

Maandag, 22 mei 2023 om 15:10 • Wessel Antes

Bondscoach Zlatko Dalic houdt in grote lijnen vast aan de spelers die ook namens Kroatië op het WK actief waren, zo blijkt uit de selectie die Vatreni maandagmiddag wereldkundig heeft gemaakt. Kroatië speelt op 14 juni de halve finale tegen Nederland in De Kuip, waarna de finale of een strijd om de derde plaats wacht. Dalic heeft voor nu 24 spelers geselecteerd, maar moet zijn lijst voor 5 juni nog terugbrengen naar 23, het aantal dat door de UEFA is vastgesteld.

Kroatië, dat in Qatar een uitstekende prestatie leverde met de derde plaats, reist met een vergelijkbare selectie af naar Nederland. Dalic ziet weinig redenen om zijn selectie flink te wijzigen. De Kroatische media gaan ervanuit dat Mislav Orsic uiteindelijk buiten de boot gaat vallen. De dertigjarige Kroaat kent een teleurstellend seizoen met degradant Southampton in de Premier League. Met Real Madrid-middenvelder Luka Modric is er in ieder geval een echte wereldster in Rotterdam-Zuid te bewonderen over ruim drie weken.

De winnaar van het duel tussen Oranje en Kroatië neemt het op 18 juni in De Kuip op tegen Italië of Spanje, die in de Grolsch Veste de andere halve finale uitvechten. De troostfinale wordt uiteindelijk ook in Enschede gespeeld. Komende week wordt ook de definitieve selectie van bondscoach Ronald Koeman verwacht. De keuzeheer van het Nederlands elftal nam in zijn voorselectie 32 namen op, waardoor hij nog negen internationals zal moeten teleurstellen.