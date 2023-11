Oranje op rapport: slechtste speler van Oranje faalt opnieuw en krijgt een 4

Zaterdag, 18 november 2023 om 22:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:10

Het Nederlands elftal heeft zaterdag met 1-0 gewonnen van Ierland in de EK-kwalificatiecyclus, waardoor Oranje nu definitief verzekerd is van een ticket voor het EK in Duitsland volgend jaar zomer. Wout Weghorst opende al vroeg de score na een fraaie individuele actie en dito goal. Wat Nederland daarna liet zien was niet bijster spectaculair, maar desastreuze gevolgen had dat niet voor de formatie van bondscoach Ronald Koeman. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Oranje met een rapportcijfer.

De rapportcijfers van Oranje tegen Ierland.

Bart Verbruggen: 6

Verbruggen is voorlopig de eerste doelman van Oranje. De doelman van Brighton & Hove Albion keerde in de beginfase een gevaarlijk ogend schot van Ierland, maar hoefde daarna niet vaak meer in actie te komen, vooral omdat de tegenstander heel weinig wist af te dwingen. Verbruggen was in de tweede helft echt een figurant bij het thuisspelende land, op een moment na. Hij grabbelde opzichtig bij een niet eens zo hard schot van Adam Idah en de bal was duidelijk over de lijn. Verbruggen had geluk dat de invaller buitenspel stond op het moment dat hij werd aangespeeld.

Stefan de Vrij: 7

Vanwege de nodige blessuregevallen achterin deed Koeman weer eens een beroep op De Vrij, die als vanouds een degelijke indruk maakte in de achterste linie van Oranje. De betrouwbare verdediger van Internazionale deed geen gekke dingen en werd zelden verrast door een Ier, al werd hij ook nauwelijks getest door de aanvalslinie van de povere Ieren. Al met al een geslaagde comeback van de 61-voudig international. Het mooiste compliment kwam van Pierre van Hooijdonk, die bij de NOS zei dat De Vrij samen met Daley Blind de beste man was bij Oranje.

Virgil van Dijk: 6,5

Van Dijk toonde zich vlak voor het beginsignaal een echte aanvoerder door zijn medespelers op te peppen. De captain was doorgaans rustig aan de bal en als vanouds heersend in de lucht. Van Dijk viel niet echt op en dat kwam voornamelijk omdat het Nederlands elftal verdedigend gezien weinig werk hoefde te verzetten. De blik van de Liverpool-stopper, met nu 63 interlands op zijn naam, kan langzaam richting het EK dat over zeven maanden begint.

Daley Blind: 7

Vanwege kwetsuren bij onder meer Matthijs de Ligt en Nathan Aké was er ook weer eens een basisplek voor de inmiddels 33-jarige Blind. De multifunctionele verdediger van de verrassende Spaanse koploper Girona behoorde samen met De Vrij tot de uitblinkers bij Oranje, zonder dat daar een spectaculair optreden voor nodig was. Van Hooijdonk benoemde hem bij de NOS tot de uitblinker van Oranje, samen met de eveneens haast foutloze De Vrij.

Denzel Dumfries: 6

Dumfries fungeerde andermaal als wingback, maar kon vooral in de eerste helft weinig bijdragen in aanvallend opzicht.. Door het massaal terugtrekken van de Ieren bij balverlies kon de rechtspoot vaak niet meer doen dan de bal terug of breed spelen. Na rust waren er wat meer rushes van de onvermoeibare Dumfries te noteren, maar het was zeker niet de beste interland van de goedlachse Rotterdammer, die nu vijftig caps achter zijn naam heeft. Dumfries scoorde nog wel bijna, hij had echter pech dat de voorzet van Gakpo net iets te hard was.

Tijjani Reijnders: 5,5

Vanwege de drukte in de as van het veld was Reijnders behoorlijk onzichtbaar tijdens de eerste helft in de Johan Cruijff ArenA, afgezien van een schot in de slotfase dat een metertje naast het doel vloog. Reijnders had last van het 'gebrei in het midden', zoals analist Van Hooijdonk het fraai omschreef in zijn analyse bij de NOS halverwege de wedstrijd. De vaak bejubelde zomeraanwinst van AC Milan werkte wel hard en baalde toen zijn inzet kort na rust op de paal belandde.

Jerdy Schouten: 5,5

Schouten kreeg bij zijn terugkeer in Oranje direct een basisplaats van Koeman. De middenvelder die bijna wekelijks bij PSV uitblinkt durfde geregeld in te schuiven, al was het ook voor hem lastig gaatjes te vinden in de hechte Ierse defensie. Schouten was soms echt zoekende tegen de stugge bezoekers uit Ierland. Koeman besloot om de PSV'er desondanks negentig minuten te laten staan, ondanks de entree van Joey Veerman in de 67ste minuut.

Quilindschy Hartman: 5

Hartman is al bijna niet meer weg te denken op de linkerflank van Oranje. Helaas voor hem en het Nederlands elftal was de bijdrage op aanvallend vlak in de eerste 45 minuten pover. Dat had ook zeker te maken met het goede vastzetten van de Ieren, waar meer spelers aan Oranje-zijde last van hadden. Van der Vaart oordeelde halverwege dat Hartman te weinig mee opkwam, waardoor er weinig afspeelmogelijkheden waren op links. Helaas werd dat er na rust niet veel beter op.

Xavi Simons 4:

Simons kreeg van Koeman in principe de vrijheid om het hele veld te bestrijken tegen de statische Ieren. De pas twintigjarige aanvaller wist het publiek in Amsterdam met name voor rust echter maar zelden te overtuigen. De smaakmaker van RB Leipzig had kort na rust pech dat zijn inzet van dichtbij op de hak van aangever Dumfries terechtkwam. De tegen Ierland tegenvallende Simons scoorde ook in zijn tiende interland niet en werd tien minuten voor het einde afgelost door Donyell Malen.

Wout Weghorst: 6,5

De vaak bekritiseerde Weghorst legde zijn criticasters het zwijgen op in de twaalfde minuut. De boomlange spits draaide net over de middellijn fraai weg van zijn bewaker, om vervolgens na een lange sprint fraai af te ronden in de kruising. Weghorst had ook constant ook voor zijn teamgenoten, al was hij in de slotfase van de eerste helft wat minder in beeld. De aanvalsleider was in de tweede helft niet in grootse vorm, net als de meeste van zijn ploeggenoten, maar mocht van Koeman gewoon blijven staan.

Cody Gakpo: 6

Gakpo wilde zich duidelijk bewijzen tegenover Koeman, nadat hij de interlands met Frankrijk en Griekenland moest laten schieten wegens een blessure. De Liverpool-aanvaller werkte hard en was bijna overal in de voorhoede te vinden. Gakpo wilde soms te graag en was daardoor niet altijd even gelukkig in de afronding. Koeman haalde de vleugelaanvaller halverwege de tweede helft naar de kant en bracht Veerman voor wat meer balans in de slotfase. Gakpo was overigens niet blij met de wissel.