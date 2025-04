Oranje Leeuwinnen tanken vertrouwen richting EK met simpele zege op Oostenrijk

De Oranje Leeuwinnen staan op zeven punten na drie duels in groep A van de UEFA Women's Nations League. Vertrekkend bondscoach Andries Jonker zag zijn elftal vrijdag in het Erve Asito van Heracles Almelo met 3-1 winnen van Oostenrijk. Aanstaande dinsdag is dat opnieuw de tegenstander, maar dan in Altach. Een morele opsteker in aanloop naar het EK van deze zomer in Zwitserland.

Nederland dwong niet bijster veel af in de beginfase in Almelo. Toch werd de ban gebroken na twaalf minuten spelen. Een schot van buiten de zestien van Jacky Groenen verdween in de korte hoek: 1-0. De middenvelder van Paris Saint-Germain, met 121 interlands en tien goals achter haar naam, scoorde voor het laatst voor Oranje in april 2022.

De Nederlandse vrouwen kwamen goed weg toen Sarah Zadrazil de kruising teisterde na een vlotte aanval van Oostenrijk. Aan de andere kant faalde Vivianne Miedema in kansrijke positie, waardoor de Oranje Leeuwinnen met een minieme voorsprong gingen rusten.

Kort na de hervatting viel de 2-0 voor Oranje alsnog. Damaris Egurrola kopte raak uit een indraaiende hoekschop van Esmee Brugts. De middenvelder van Olympique Lyon heeft nu zeven keer gescoord als international, in 37 interlands. Zes goals werden met het hoofd gemaakt.

Oostenrijk bleef het proberen na rust en had pech toen Marie Höbinger werd gestuit door de alerte Daphne van Domselaar. Even later kwam Sherida Spitse binnen de lijnen om aan haar 240ste interland voor Nederland te beginnen. Daniëlle van de Donk loste Miedema af.

Spitse tekende kort na haar entree voor haar 46ste goal in Oranjekleuren. De routinier (35) benutte een strafschop na een overtreding op Lineth Beerensteyn in het strafschopgebied van Oostenrijk.

Met de 3-0 was direct alle spanning verdwenen in Almelo. De Oranje Leeuwinnen speelden de ontmoeting in de Nations League met een gerust gevoel uit, al deed Maria Plattner ver in blessuretijd nog iets terug voor de bezoekers: 3-1. Jonker en consorten focussen zich nu op de tweede ontmoeting met de Oostenrijkers, aanstaande dinsdag in Altach.