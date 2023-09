‘Oranje is een droom. Mocht Koeman bellen, dan ben ik de blijste man op aarde’

Zondag, 17 september 2023 om 10:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:47

Jan Paul van Hecke is niet dagelijks bezig met een oproep voor het Nederlands elftal, zo benadrukte de verdediger van Brighton & Hove Albion zaterdag na de indrukwekkende 1-3 zege op Manchester United. De Nederlander in Engelse dienst droomt desondanks wel van speeltijd in Oranje. Wellicht dat Ronald Koeman de goed presterende mandekker in de gaten houdt wat betreft de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland in oktober.

Van Hecke vraagt zich af of Koeman binnenkort daadwerkelijk contact met hem zal opnemen. "Het is een beetje vroeg om te zeggen na een paar wedstrijden, ook al heb je het goed gedaan en is het op het hoogste niveau", zo klonk het bij Viaplay. "Laten we het gewoon afwachten. Maar het is wel een droom van mij en als het gebeurt, dan ben ik de blijste man op aarde." Koeman kijkt altijd naar vorm, zo weet ook Van Hecke. "Ik ben in vorm en dat moet ik zo houden. Maar we hebben nog een lange weg te gaan."

Jan Paul van Hecke denkt nog niet teveel aan Oranje.

De voormalig verdediger van NAC Breda en sc Heerenveen keek terug op een uiterst geslaagde middag op Old Trafford. "In zo'n historisch stadion met 1-3 winnen, dat is geweldig. Het is ook geweldig dat je zo dominant speelt. We proberen altijd zo te spelen en dat lukt wel vrij aardig." Van Hecke ging vervolgens in op de vraag waarom Brighton, de huidige nummer vier in de Premier League, zo'n goed voetballende ploeg is onder manager Roberto De Zerbi.

"We voetballen goed van achteruit, en er zit een idee achter", verklaart de achtvoudig international van Jong Oranje. "We hebben gewoon goede spelers en een goede technische staf, dus ik denk dat het gewoon een perfect plaatje is", aldus Van Hecke, die wellicht aan het seizoen van zijn definitieve doorbraak bezig is. "Zeker, en het vertrouwen van de trainer is altijd fijn. Twee weken terug (3-1 zege op Newcastle United, red.) ging het goed en nu ook weer, dat betaalt zich uit."