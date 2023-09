Oranje-doelman Andries Noppert is eruit en tekent contract tot medio 2027

Zaterdag, 2 september 2023 om 11:24 • Bart DHanis • Laatste update: 12:01

Andries Noppert heeft zijn verbintenis bij sc Heerenveen verlengd, zo maakt de Friese club bekend via de officiële kanalen. De 29-jarige doelman hoopte deze zomer een transfer te maken, maar de juiste club kwam niet voorbij. De ruim twee meter lange doelman verlengt zijn contract tot medio 2027 bij Heerenveen.

“Ik heb nooit een geheim gemaakt van mijn ambities, maar iedereen weet ook dat ik hier ook speel bij de club van mijn dromen”, laat Noppert optekenen op de website van zijn club. “De juiste stap is deze zomer niet voorbijgekomen en dus verleng ik mijn contract nu met trots. De club wil langdurig met mij door en dat zie ik als een mooi compliment. Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is over mijn toekomst en kijk ernaar uit om dit seizoen weer maximaal te presteren.”

Ook algemeen directeur Ferry de Haan is enthousiast over de contractverlenging van Noppert. “Wat Andries vorig seizoen allemaal heeft meegemaakt is natuurlijk ongekend. Met zijn kwaliteit is hij een bepalende speler voor het elftal en daarnaast is hij als echte Fries en international ook een geweldig uithangbord voor Heerenveen”, valt er te lezen op de clubwebsite.

Noppert werd door voormalig bondscoach Louis van Gaal niet alleen meegenomen naar het WK in Qatar, maar werd zelfs in alle wedstrijden van Oranje opgesteld. De in Joure geboren doelman is ook door de huidige bondscoach Ronald Koeman opgeroepen voor de EK-kwalificatieduels met Griekenland en Ierland. Nederland neemt het op 9 september in het Philips Stadion op tegen Griekenland. Drie dagen later staat de confrontatie in en tegen Ierland op het programma.