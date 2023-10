Oranje-afvaller eerlijk na boodschap Koeman: ‘Een weekje niks dan ook lekker'

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 23:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:55

Andries Noppert heeft er begrip voor dat bondscoach Ronald Koeman hem heeft gepasseerd voor de komende interlands van Oranje tegen Frankrijk en Griekenland. De doelman van sc Heerenveen was in het nieuwe seizoen al verantwoordelijk voor enkele flaters. “Als je niet presteert, zit je er niet bij. Zo simpel is het", aldus een realistische Noppert.

De 29-jarige sluitpost verkeerde afgelopen weken bij Heerenveen niet in beste vorm. Dat hij door Koeman gepasseerd werd voor de belangrijke EK-kwalificatieduels met Frankrijk (13 oktober) en Griekenland (16 oktober) kan hij daarom wel begrijpen.

“Nee, dat is voor mij geen tikkie", zei hij zaterdag na afloop van het gelijkspel van Heerenveen tegen NEC (1-1) voor de camera van ESPN. “Als je hen voer geeft om vervolgens andere keuzes te kunnen maken, dan is dat niet meer dan terecht, denk ik.”

“De jongen die er nu bij zit, Nick Olij (van Sparta, red.), heeft het heel goed gedaan. Dus mijn credits daarvoor”, vervolgde Noppert. “Het gaat om de vorm van de dag. Ik kon me vinden in hun verhaal. Aan mij de taak om ervoor te zorgen dat ze mij straks bellen met een goede mededeling. Als je de vorm niet hebt en je geeft aanleiding om andere keuzes te maken, dan is het niet meer dan begrijpelijk. Dat snap ik ook.”

Verslaggever Pascal Kamperman stelt Noppert vervolgens de vraag of het ‘eigenlijk ook gewoon lekker is om even twee weken niks te hebben en aan jezelf te werken’. De doelman laat hierop weten blij te zijn om even de tijd te krijgen om zijn hoofd leeg te maken.

"Begrijp me niet verkeerd, het liefst ga ik lopend naar Zeist. Alleen in deze situatie, als je in een sleur hebt gezeten, is het wel lekker dat je er even een weekje tussenuit kan. En als niemand dat begrijpt, is dat helemaal prima. Maar voor mijzelf is het wel zo", aldus Noppert.

Noppert, afgelopen winter nog basisspeler bij Oranje op het WK in Qatar, werd dus door Koeman gepasseerd. De keuzeheer besloot voor de komende interlandperiode Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) en Nick Olij (Sparta) op te roepen.