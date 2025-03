Eén wijziging in basiself AZ; Micky van de Ven keert na maanden terug bij Tottenham Hotspur

De opstelling van AZ voor het duel met Tottenham Hotspur in de achtste finale van de Europa League is bekend. Jordy Clasie keert, nadat hij afgelopen weekend tegen sc Heerenveen (3-1 nederlaag) nog op de bank begon, terug in de basis bij de Alkmaarders. AZ - Tottenham Hotspur begint om 18:45 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Rome-Jayden Owusu-Oduro staat zoals gewoonlijk onder de lat bij AZ. De achterhoede bestaat van rechts naar links uit Seiya Maikuma, Wouter Goes, Alexandre Penetra en David Møller Wolfe.

Peer Koopmeiners, Jordy Clasie en Zico Buurmeester vormen het middenveld. Clasie begon afgelopen weekend tegen Heerenveen nog op de bank, viel in en ging voorafgaand aan de 3-1 in de fout.

Ernest Poku en Mayckel Lahdo staan op de flanken in het AFAS Stadion. Zij moeten spits Troy Parrott van aanvoer voorzien.

AZ eindigde in de competitiefase van de Europa League op plek negentien, en was daardoor veroordeeld tot de tussenronde. Daarin won de ploeg van trainer Maarten Martens over twee duels van Galatasaray, met 6-3. Tottenham Hotspur werd vierde en ontliep daardoor de tussenronde.

Bij de bezoekers uit Londen zit Micky van de Ven weer op de bank. De Nederlandse verdediger stond de afgelopen maanden aan de kant met een bovenbeenblessure, maar is nu dus voldoende hersteld om weer bij de selectie aan te sluiten.

Verder staan er in het elftal van manager Ange Postecoglou bekende namen als Son Heung-min, Brennan Johnson, Mathys Tel, James Maddison en Rodrigo Bentancur in de basis.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Clasie, Buurmeester, Koopmeiners; Poku, Parrott, Lahdo.

Opstelling Tottenham Hotspur: Vicario; Gray, Danso, Udogie, Spence; Bergvall, Bentancur, Maddison; Son, Tel, Johnson.