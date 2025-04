Opstelling Real Madrid: Ancelotti verwijst Modric naar de bank en schuift met Valverde

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti heeft bekendgemaakt welke elf namen hij het veld instuurt tegen Arsenal. De geschorste Eduardo Camavinga wordt vervangen door Aurélien Tchouaméni, die juist terugkeert van een schorsing. De kraker in Santiago Bernabéu, waar de Koninklijke een 3-0 achterstand moet zien goed te maken, begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

Thibaut Courtois, één van de weinigen die wel zijn niveau haalde in de heenwedstrijd, moet zijn doel schoon zien te houden. De achterhoede bestaat uit Lucas Vázquez, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger en David Alaba. Laatstgenoemde krijgt de voorkeur boven Fran García.

Camavinga pakte vorige week geel en was daardoor al geschorst voor de return, en pakte uit frustratie nog eens een extra gele kaart in blessuretijd. Tchouaméni vervangt hem en vormt het middenveld met Jude Bellingham en Federico Valverde. Valverde stond in het heenduel rechtsback, maar schuift een linie op. Luka Modric begint op de bank.

Van de drie sterren voorin wordt veel verwacht. Vinícius Júnior, Kylian Mbappé en Rodrygo staan daar opgesteld om de broodnodige doelpunten te maken.

Ondanks de 3-0 achterstand is men bij Real Madrid vol vertrouwen in een goede afloop. Zo vertelde Bellingham dinsdag op de persconferentie dat ‘remontada’ (wederopstanding) het meest herhaalde woord in de kleedkamer is.

"Het is een avond die gemaakt is voor Real Madrid. Een avond die de geschiedenis in zou kunnen gaan, maar ook iets waar mensen in dit deel van de wereld bekend mee zijn. Hopelijk kunnen we er nog een bijzondere avond aan toevoegen", aldus Bellingham.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Vázquez, Asencio, Rüdiger, Alaba; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior.