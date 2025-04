Real Madrid zal woensdag het beste uit zichzelf naar boven moeten halen om de 3-0 nederlaag in de heenwedstrijd tegen Arsenal goed te maken. Ondanks de uiterst zorgwekkende tussenstand in het tweeluik van de kwartfinale van de Champions League, is men in Madrid vol vertrouwen over een goede afloop.

Dinsdag, een dag voor de strijd in Santiago Bernabéu losbarst, schoven trainer Carlo Ancelotti en sterspeler Jude Bellingham aan op de persconferentie. Laatstgenoemde werd gevraagd naar het meest herhaalde woord in de kleedkamer de afgelopen dagen en antwoordde zonder aarzeling: 'remontada'.

'Remontada' is het Spaanse woord voor 'wederopstanding', iets wat de supporters in Bernabéu de laatste jaren veelvuldig hebben gezien in Champions League-verband. Onder meer Manchester City, Chelsea en Paris Saint-Germain werden slachtoffer van het Madrileense geloof in een terugkeer.

"Ik moet het woord 'remontada' afgelopen week wel een miljoen keer hebben gehoord", vertelt Bellingham. "We verloren met 3-0, een van de slechtst denkbare resultaten... En om de een of andere reden denkt iedereen dat we terug zullen komen."

"Het is een prettig gevoel", vervolgt Bellingham. "Het betekent dat je voor een club als geen ander speelt. De beste club. Daar komt een bepaald soort druk bij kijken, en wij willen leveren."

"Het is een avond die gemaakt is voor Real Madrid. Een avond die de geschiedenis in zou kunnen gaan, maar ook iets waar mensen in dit deel van de wereld bekend mee zijn. Hopelijk kunnen we er nog een bijzondere avond aan toevoegen."

Ancelotti deed ook zijn zegje en denkt niet dat een vroeg doelpunt cruciaal zal zijn in de poging alsnog de halve finale te bereiken. "Natuurlijk is vroeg scoren een belangrijk onderdeel van de wedstrijd. Maar het allerbelangrijkste voor mij is om de wedstrijd onder controle te hebben."

"Het gaat erom dat je in het begin je best doet om die controle te hebben, en als je die hebt, kun je elk moment moment scoren", aldus Ancelotti. De wedstrijd begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Franse arbiter François Letexier.