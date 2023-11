Opstelling AZ bekend: Jansen wijst vervanger aan van geblesseerde Mijnans

Donderdag, 30 november 2023 om 17:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:37

Pascal Jansen heeft de opstelling van AZ voor het Conference League-duel met Zrinjski Mostar bekendgemaakt. De oefenmeester kan tot het einde van het kalenderjaar niet beschikken over Sven Mijnans, waardoor Djordje Mihailovic in de basisopstelling van de Alkmaarders verschijnt. Jansen wijzigt verder niets ten opzichte van de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Volendam afgelopen weekend. Het duel begint om 18:45 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Mathew Ryan verdedigt het Alkmaarse doel in het AFAS Stadion. De verdediging wordt gevormd door Yukinari Sugawara, Riechedly Bazoer, Bruno Martins Indi en David Møller Wolfe. Tiago Dantas krijgt andermaal een basisplaats op het middenveld. De Portugees moet daarop, samen met Jordy Clasie, voor controle zorgen. Mihailovic staat op 10. Spits Vangelis Pavlidis wordt geflankeerd door Ernest Poku (rechts) en Ruben van Bommel (links).

Voor AZ is de missie helder: winnen. Alleen met een zege houden de Noord-Hollanders kans op overwintering in de Conference League, waarin het vorig jaar nog tot de halve finales reikte. Later op de avond nemen Aston Villa en Legia Warschau het tegen elkaar op. Als het duel in Birmingham in een gelijkspel of zege voor de Polen eindigt, is AZ hoe dan ook uitgeschakeld. Bij zeges van AZ én Villa hebben de Alkmaarders in de laatste speelronde genoeg aan een zege op Legia om naar de knock-outfase te gaan.

Eerst moet er dus afgerekend zien te worden met Zrinjski. Eén van de redenen dat AZ beroerde papieren heeft om de volgende ronde te bereiken, is de heenwedstrijd tegen Zrinjski in Bosnië en Herzegovina op de eerste speeldag. AZ leidde met 0-3 bij rust en niets leek een uitstekende start van de groepsfase in de weg te staan. Het liep echter allemaal anders. AZ incasseerde vier tegengoals na rust en verloor met 4-3.

"Die nacht in Bosnië heb ik weinig geslapen, en de nacht erop was ook moeizaam", blikte Jansen terug op de dramatische avond in Mostar. "Je kunt enigszins inschatten hoe ik me heb gevoeld. Wij moeten ons richten op hetgeen we kunnen beïnvloeden, want we hebben iets recht te zetten. Het is nog steeds moeilijk te bevatten wat daar is gebeurd. We hadden die punten er graag bij gehad, maar we moeten dealen met de huidige realiteit."

Jansen deelde op de persconferentie verder ook slecht nieuws over Mijnans. De middenvelder, normaliter verzekerd van een basisplaats, viel tegen Volendam uit met een knieblessure en komt dit kalenderjaar niet meer in actie. "Hij heeft een blessure opgelopen aan de binnenkant van zijn knie, dus we hopen dat hij op 2 januari fit in het vliegtuig stapt naar ons trainingskamp. Dat is een heel vervelende tegenvaller, met name voor Sven. Hij heeft heel veel goede dingen laten zien voor ons, maar nu moet hij even pas op de plaats maken."

Zrinjski zit in een vergelijkbare situatie als AZ. De Bosniërs hebben net als de Alkmaarders drie punten verzameld en moeten winnen om uitzicht te houden op de volgende ronde. Voor Zrinjski geldt dan echter dat niet Villa, maar Legia later op de avond moet winnen. Als deze scenario's uitkomen, heeft de ploeg in de laatste speelronde aan een zege op Villa met twee doelpunten of meer verschil genoeg om de volgende ronde te bereiken. Ook een zege met één doelpunt verschil, waarbij Zrinjski minimaal tweemaal scoort, zou gezien de 1-0 nederlaag in Engeland volstaan.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Bazoer, Martins Indi, Møller Wolfe; Clasie, Mihailovic, Dantas; Poku, Pavlidis, Van Bommel.

Opstelling Zrinjski Mostar: Maric; Corluka, Senic, Radic, Malekisunic; Bradaric, Zlomislic, Ivancic; Hrvanovic, Bilbija, Cuze.