Opstelling Ajax: Heitinga kiest opmerkelijke vervanger voor Taylor

Zondag, 30 april 2023 om 16:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:52

De opstelling van Ajax voor de bekerfinale tegen PSV is bekend. John Heitinga wijst opmerkelijk genoeg Brian Brobbey aan als vervanger van de geschorste Kenneth Taylor, waardoor Dusan Tadic op 10 staat. Calvin Bassey verdwijnt naar de bank, ten faveure van de teruggekeerde Edson Álvarez. Mohammed Kudus is er nog niet bij, Devyne Rensch wel. Hij begint op de bank. De wedstrijd begint om 18.00 uur en is te zien op ESPN 1.

De naam van Brobbey is de opvallendste in de voorhoede, die verder bestaat uit Steven Bergwijn en Steven Berghuis. Aanvoerder Tadic schuift een linie terug en ziet Florian Grillitsch en Davy Klaassen achter zich als controleurs. Jorrel Hato, Álvarez, Jurriën Timber en Jorge Sánchez vormen (v.l.n.r.) de viermans defensie, terwijl Gerónimo Rulli. Rensch keert terug van blessureleed, maar is nog niet fit genoeg om te starten.

Met de 3-0 nederlaag tegen PSV in de Eredivisie nog vers in het achterhoofd is Ajax afgereisd naar Rotterdam. Nu de tweede plaats in de competitie en de bijbehorende ticket voor de voorronde van de Champions League verder uit zicht is geraakt, is de bekerfinale extra belangrijk geworden. Als de Amsterdammers erin slagen de beker te winnen, verzekeren ze zich van de play-offs van de Europa League. Als Ajax wederom verliest van PSV, is het doemscenario nog altijd denkbaar: Conference League.

Ajax kan goede statistieken overleggen in bekerfinales tegen PSV, daar de dennenappel in drie van de vier gevallen mee naar de hoofdstad ging. Bovendien heeft Heitinga weer de beschikking over Edson Álvarez, die er afgelopen weekend wegens een schorsing niet bij was in het Philips Stadion. Heitinga is gebrand op het winnen van zijn eerste prijs als hoofdtrainer. "We moeten ervoor zorgen dat we als winnaars het veld afstappen." Als Ajax wint reikt eenvoudig bekerwinnaar Simon Tahamata de prijs uit.

Opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Timber, Álvarez, Hato; Grillitsch, Klaassen; Tadic; Berghuis, Brobbey, Bergwijn

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Simons.