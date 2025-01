Opstelling Ajax: Farioli hakt knoop door over meespelen Henderson, die weg wil

Trainer Francesco Farioli van Ajax heeft zijn opstelling voor het Europa League-duel met Galatasaray bekendgemaakt. De oefenmeester heeft geen verrassingen in petto. Jorrel Hato keert terug van een schorsing en neemt de plek van Daniele Rugani in. Jordan Henderson, die naar verluidt per direct wil vertrekken naar AS Monaco, start ook. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

Remko Pasveer staat tussen de palen bij Ajax, waar er één wijziging plaatsvindt ten opzichte van de blamerende nederlaag tegen FK RFS (1-0). Hato neemt de plek van Rugani in, waardoor Youri Baas de linkerkant verlaat en in het centrum met Josip Sutalo terechtkomt. Anton Gaaei is de rechtsback.

Op het middenveld is aanvoerder Henderson de controleur. De Engelsman staat in de nadrukkelijke belangstelling van AS Monaco, wil de stap maken, maar Ajax wil niet meewerken. Kian Fitz-Jim blijft ondanks zijn zwakke optreden tegen RFS staan; Kenneth Taylor completeert de middelste linie.

Centraal voorin valt de keuze van Farioli andermaal op Brian Brobbey, die de concurrentiestrijd van Wout Weghorst definitief lijkt te hebben gewonnen. Bertrand Traoré start op rechts, terwijl Mika Godts vanaf de linkerkant zijn kunsten zal vertonen.

Farioli werkte drie jaar in Turkije en kent Galatasaray dan ook vrij goed. De Turken maken, in tegenstelling tot Ajax, ook nog kans op een plek bij de eerste acht. “Galatasaray heeft dan ook een geweldig team”, sprak Farioli lovend. “Ze domineren in de competitie en werken al een aantal jaar met dezelfde kern van spelers.”

“Onder andere doelman Fernando Muslera of middenvelder Lucas Torreira. Ik heb ook nog met een aantal spelers samengewerkt, zoals Berkan Kutlu. Het wordt een grote uitdaging voor ons om het tegen Galatasaray op te nemen. We moeten op ons best zijn."

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

Opstelling Galatasaray: Muslera; Sara, Bardakci, Sánchez, Ayhan; Torreira, Kutlu, Mertens; Akgun, Yilmaz, Osimhen.