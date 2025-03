Oppermachtig Paris Saint-Germain laat Lille OSC al in de eerste helft volstrekt kansloos

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond zonder problemen de negentiende competitiezege van het seizoen geboekt. In eigen huis waren de hoofdstedelingen veel te sterk voor Lille OSC: 4-1. Alle treffers van PSG vielen al voor rust.

Lille, met Mitchel Bakker, Ajax-huurling Chuba Akpom en voormalig FC Groningen-speler Gabriel Gudmundsson in de basis, wist van tevoren al dat het een lastig verhaal ging worden in Parijs. PSG verloor dit seizoen nog geen enkele keer in de competitie, en speelde bovendien slechts vijf keer gelijk.

In de eerste helft was het eenrichtingsverkeer. PSG zou uiteindelijk zeventien schoten lossen, waarvan negen op doel, terwijl Lille tot geen enkel schot kwam. Vier van die zeventien schoten van PSG leverde een goal op.

De eerste viel al na ruim vijf minuten. Een schot van Ousmane Dembélé werd nog gekeerd door doelman Lucas Chevalier, maar uit de rebound scoorde Bradley Barcola alsnog: 1-0. De 2-0 was een rake kopbal van Marquinhos via de binnenkant van de paal.

Binnen een half uur stond het ook al 3-0: Dembélé schoof de bal in de lange hoek. De 4-0, wat ook de ruststand zou zijn, was een fraai afstandsschot van Désiré Doué in de bovenhoek.

Na de rust liet PSG de touwtjes wat meer vieren. Lille profiteerde daar één keer van, via Jonathan David, die tien minuten voor tijd uit de rebound de 4-1 maakte.

Dat was ook de eindstand. Koploper PSG heeft nu liefst zestien punten meer dan nummer twee Olympique Marseille, dat nog wel een duel tegoed heeft.