Opnieuw ophef in Turkije: hekkensluiter stapt plots van het veld

De Turkse voetbalcompetitie is dinsdagavond opnieuw onderwerp van gesprek geworden. Reden is een opmerkelijke actie van Istanbulspor. De nummer laatst van de Süper Lig was het niet eens met een beslissing van de scheidsrechter in de thuiswedstrijd tegen Trabzonspor en stapte daarop van het veld. De ploeg keek op dat moment tegen een 1-2 achterstand aan.

Istanbulspor verzamelde tot dusver slechts acht punten in competitieverband en bezet daarmee de laatste plaats in de Turkse Süper Lig. Tegen Trabzonspor leek de ploeg echter op weg naar een resultaat.

Istanbulspor'un sahadan çekilmesine neden olan pozisyon. Bu pozisyondan sonra Trabzonspor golü atti. pic.twitter.com/An6S4YCj56 — Tek Yol FENER (@TekYolFener) December 19, 2023

Muammar Sarikaya had de openingstreffer van Trezeguet ongedaan gemaakt, waarna de thuisploeg twintig minuten voor tijd om een strafschop schreeuwde. Florian Loshaj ging in de vijandelijke zestien naar de grond.

Aanleiding was een contactmoment met Batista Mendy. Scheidsrechter Ali Sansalan wilde er niet aan en liet doorspelen. In de tegenstoot maakte Trabzonspor de 1-2. Bij Istanbulspor zat de frustratie vervolgens zo hoog dat men besloot van het veld te stappen.

bravo istanbulspor serefli durusunuzda arkanizdayiz Istanbulspor-trabzonsporpic.twitter.com/TypDEi9BeU — Çado #Hedef29?? (@Cado_SinsGfb) December 19, 2023

GOAL Turkey schrijft dat Istanbulspor-president Ecmel Faik Sarialioglu zijn spelers uiteindelijk van het veld haalde. Sansalan besloot het duel daarop in minuut 74 te staken. Hoewel de spelers Sarialioglu probeerden te overtuigen om door te spelen, lukte dat niet.

Mehmet Yesil, speler van Istanbulspor, keerde niet veel later terug op het veld, schudde de hand van Sansalan en zei dat ze de wedstrijd niet zouden uitspelen. Inmiddels is bekend geworden dat het duel definitief is gestaakt.

Het is de tweede keer in korte tijd dat het Turkse voetbal in opspraak raakt. Ruim een week geleden werd bij het duel tussen Ankaragücü en Rizespor scheidsrechter Halil Umut Meler naar de grond geslagen door Ankaragücü-voorzitter Faruk Koca.

De Turkse voetbalbond legde de Süper Lig daarop stil als reactie op de vuistslag. Meler hield aan het incident een breuk over onder zijn oog. Koca werd een dag later gearresteerd.

