Opmerkelijke misser Jorginho na zwak ‘huppeltje’ wordt Italië niet fataal

Vrijdag, 17 november 2023 om 22:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:19

Italië heeft vrijdagavond een noodzakelijke overwinning geboekt in de EK-kwalificatiereeks. In eigen land waren de Italianen met 5-2 te sterk voor Noord-Macedonië, waardoor de ploeg van Luciano Spalletti nog altijd kans maakt om zich te plaatsen voor het EK in Duitsland. Komende maandag wordt de beslissende wedstrijd gespeeld tegen Oekraïne, dat evenveel punten verzamelde als Italië (13) maar het eerste onderlinge duel in Groep C verloor.

Spalletti wijzigde zijn basiself op liefst acht plekken ten opzichte van het verloren duel met Engeland (3-1): alleen doelman Gianluigi Donnarumma, Francesco Acerbi en Nicolo Barella behielden hun respectievelijke basisplekken.

Italië begon goed aan de wedstrijd en kwam al na een kwartier spelen op voorsprong. Giacomo Raspadori bezorgde vanaf de linkerkant een voorzet op het hoofd bij Matteo Darmian, die van dichtbij binnenknikte: 1-0.

Vijf minuten voor het rustsignaal had Jorginho zijn ploeg aan de 2-0 moeten helpen, maar de middenvelder faalde opzichtig vanaf elf meter. Na een zeer opmerkelijke aanloop schoot Jorginho zacht door het midden recht in de handen van Stole Dimitrievski. De strafschop werd toegekend door arbiter Felix Zwayer na een handsbal van Nikola Serafimov in de zestien.

?????????? voor Italië.. ?? De thuisploeg krijgt een penalty, maar Jorginho weet deze kans niet te benutten ?????? 'Die neemt nooit meer een penalty voor Italië!' ??

Een minuut na de flater van Jorginho verdubbelde Italië de voorsprong alsnog. Na een carambole in de zestien van Noord-Macedonië belandde de bal op de rand van het strafschopgebied voor de voeten van Federico Chiesa, die met een harde schuiver de benedenhoek vond: 2-0.

In de blessuretijd van de eerste helft liep Italië nog verder weg, want op aangeven van Domenico Berardi werd Chiesa voor de tweede keer trefzeker en zette hij de 3-0 ruststand op het scorebord.

Jani Atanasov bracht met twee treffers de spanning nog wel terug in de wedstrijd, maar uiteindelijk werd de 3-2 voorsprong in het slotkwartier nog verder uitgebouwd door Italië. Nicolo Barella bediende Raspadori, die de bevrijdende 4-2 aantekende. Diep in blessuretijd zorgde invaller Stephan El Shaarawy voor de 5-2 eindstand.