Enkele oplettende Engelse fans hebben een fout ontdekt op het shirt van de Engelse nationale ploeg tijdens de wedstrijd tegen Albanië. De materiaalman erkende de vergissing op X en gaf tekst en uitleg.

Engeland heeft de eerste kwalificatiewedstrijd richting het WK van 2026 winnend afgesloten. De debuterende bondscoach Thomas Tuchel zag zijn elftal vrijdag op Wembley met 2-0 winnen van Albanië.

Debutant Myles Lewis-Skelly zorgde voor de 1-0. Een mijlpaal voor de linksback van Arsenal, want met achttien jaar en 176 dagen is hij de jongste speler ooit die scoort tijdens zijn debuut voor Engeland. Het oude record was met achttien jaar en 209 dagen in handen van Marcus Rashford.

Harry Kane was verantwoordelijk voor de 2-0 en staat nu op zeventig interlandgoals voor Engeland. Het leek een vlekkeloze avond voor the Three Lions te zijn, maar alerte fans zagen na afloop een fout op het shirt van de Engelsen.

Tijdens het EK afgelopen zomer stond het rugnummer van de Engelse spelers in het midden van hun shirt, met het Nike-logo op de rechterborst en het nationale embleem op de linkerborst. Tegen Albanië was er echter een opvallende wijziging: het rugnummer was direct onder de Nike ‘Swoosh’ geplaatst.

Alle veldspelers droegen hetzelfde ontwerp, maar doelman Jordan Pickford had zijn nummer op de gebruikelijke centrale positie. Fans vroegen zich af of dit te maken had met een nieuwe UEFA-regel of dat het een vergissing was.

Patrick Frost, de kitmanager van Engeland, verduidelijkte de situatie op X. "Ik drukte het eerste shirt en plaatste het nummer verkeerd, dus moest ik ze allemaal op dezelfde plek zetten," schreef Frost vrijdagavond in reactie op een fan. "Maandag gaan ze weer terug naar de gebruikelijke plek... maar goed gezien!"