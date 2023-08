Openhartige Daley Blind onthult waarop terugkeer bij Ajax klapte

Zaterdag, 19 augustus 2023

Daley Blind heeft in gesprek met de Volkskrant uitgebreid teruggeblikt op zijn vertrek bij Ajax. De verdediger annex verdedigende middenvelder verliet de club afgelopen winter via de achterdeur na te zijn geclasht met toenmalig hoofdtrainer Alfred Schreuder. Blind vertrok voor een half jaar naar Bayern München en komt komend seizoen uit voor Girona. Hij bevestigt dat er contact is geweest met Ajax over een terugkeer.

Blind sprak deze zomer met directeur voetbalzaken Sven Mislintat over een terugkeer bij Ajax. "Mijn deur staat voor Ajax altijd open, de meeste mensen door wie ik de keuze moest maken om te vertrekken, zijn weg", aldus Blind. "Maar dat was niet eens het relevantst. Ik kan de strijdbijl heus begraven. Ik heb Van der Sar later ook nog weleens gesproken. Ik ben niet Ajacied vanwege de mensen die er werken, maar om de club zelf. Dat gaat nooit weg."

De liefde voor Ajax zit diep bij Blind, ook al werd hij soms uitgefloten door de eigen fans. "Ik ben net zo veel Ajacied als die mensen op de tribune. Dus ik snap hun emoties. Soms was het haat-liefde met een deel van het publiek. Maar dat staat los van mijn band met de club. Ik kan dat moeilijk uitleggen. Het is dat shirt, dat logo, dat stadion, de liedjes, de historie, de grootsheid, de echte clubmensen en supporters. Het idee dat ik daar aan de hand van mijn vader het veld opliep. Dat zou ik nog graag met mijn eigen zoon willen doen. Daar droom ik van."

De technische leiding zag voor Blind meer een rol als mentor weggelegd, niet zozeer een rol als basisspeler. "Het is niet dat ik een basisplaats toegewezen wil krijgen, dat is bij Girona ook niet gebeurd. De insteek moet wel zijn dat ik een eerlijke kans krijg, en niet louter een mentorrol", aldus Blind. "Maar oké, Ajax staat voor jonge jongens, dus prima dat ze die weg op willen. Er zijn ook goede talenten op komst, met Jorrel Hato bijvoorbeeld, fantastische jongen. Ik hoop van harte dat ze het goed doen. Ik weet zeker dat ik in een voetbalrol of een andere rol nog terugkeer bij Ajax."

'Probleemjongen'

Dat Blind werd neergezet als een 'probleemjongen' nadat hij ver was teruggevallen in de pikorde, deed hem zeer. De linkspoot clashte met Schreuder tijdens de uitwedstrijd bij RKC Waalwijk. "Ik ben niet blij als ik wissel ben of als ik gewisseld word, maar dat is niemand", zegt hij. "Ik wil een faire concurrentiestrijd, dat is het enige. Dat is niet zo als je ineens de vijfde linksback wordt en volstrekt genegeerd wordt door de trainer. Ik heb bij Bayern bewezen dat ik prima kan omgaan met een reserverol."

Toenmalig algemeen directeur Edwin van der Sar bood later zijn excuses aan bij Blind over de gang van zaken. "Ik had gehoopt dat de clubleiding iedereen aan tafel zou zetten om tot een oplossing of in ieder geval nader tot elkaar te komen. Ik begrijp tot op de dag van vandaag niet waarom dat niet is gebeurd. Het heeft me lang pijn gedaan hoe alles is gegaan. Nog steeds eigenlijk, als ik eraan denk. Ik heb daar nachten van wakker gelegen. Dat je als jongen van de club via de achterdeur weg moet. Zonder enige echte communicatie."