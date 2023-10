Openda scoort, maar Manchester City wint mede dankzij heerlijke goal Álvarez

Woensdag, 4 oktober 2023 om 23:00 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:30

Manchester City heeft ook zijn tweede Champions League-duel van dit seizoen gewonnen. Op bezoek bij RB Leipzig boekte het een 1-3 overwinning. Hoewel City de betere ploeg was, stond het lang 1-1, maar vlak voor tijd beslisten Julián Álvarez en Jérémy Doku de wedstrijd in het voordeel van City. In dezelfde Groep G, waarin City nu als enige zes punten heeft en Leipzig tweede staat met drie punten, speelden Rode Ster Belgrado en Young Boys met 2-2 gelijk.

De thuisploeg begon het duel met drie oude bekenden uit de Eredivisie: ex-Heracles Almelo-keeper Janis Blaswich startte onder de lat, voormalig PSV’er Xavi Simons startte als linksbuiten en in de spits stond Loïs Openda, die tussen 2020 en 2022 voor Vitesse speelde. Aan de kant van Manchester City stonden er vijf andere spelers in de basis ten opzichte van het Premier League-duel met Wolverhampton Wanderers (2-1 nederlaag) afgelopen weekend: onder meer Nathan Aké en Álvarez moesten genoegen nemen met een reserverol.

The Citizens waren de betere partij in de eerste helft, en kregen de beste mogelijkheden. Na een klein kwartier belandde de bal bij Phil Foden, die voorgaf. Bernardo Silva wist de voorzet echter niet te promoveren tot assist. Halverwege de eerste helft was het vervolgens wél raak voor Manchester City. Rico Lewis kreeg de bal van Silva, gaf in één keer voor en vond de trefzekere Foden rond de penaltystip: 0-1.

Enkele minuten later rook Erling Braut Haaland aan een verdubbeling van de score. Hij ontsnapte aan de buitenspelval en besloot het vanuit een moeilijke hoek te proberen. Uiteindelijk hoefde Blaswich niet in actie te komen, omdat de poging van de Noor net naast ging.

Direct na rust kwam Leipzig plots op gelijke hoogte. Na een razendsnelle combinatie stuurde Yussuf Poulsen Openda weg. De spits sprintte vrijwel de gehele helft van City over en verschalkte doelman Ederson Moraes: 1-1.

?????? ?????? ?????? ?????????????? ???????? ?? Alvarez schiet uit stand en krult de bal er heerlijk in ??#ZiggoSport #UCL #LEIMCI pic.twitter.com/kWVCzHKyiV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 4, 2023

Vervolgens was City weer de bovenliggende partij. Haaland schoot van dichtbij over en Foden raakte de onderkant van de lat uit een vrije trap. Vlak voor tijd grepen de bezoekers alsnog de overwinning: eerst krulde invaller Álvarez de bal vanaf de rand van het strafschopgebied prachtig in de verre bovenhoek, waarna Doku – een andere invaller – uit een counter de eindstand op 1-3 bepaalde.

Rode Ster Belgrado – Young Boys 2-2

Na ruim een half uur kwam de thuisploeg op voorsprong. Een vrije trap werd snel genomen, Osman Bukari werd weggestuurd en gaf na een goede individuele actie voor, waarna Cherif Ndiaye kon binnentikken: 1-0. Vlak na rust kwam Young Boys op gelijke hoogte, toen Filip Ugrinic doel trof na een goede steekbal van Joël Monteiro. Een kwartier later grepen de Zwitsers zelfs de voorsprong: Nasser Djiga maakte hands, Cedric Itten benutte de toegekende penalty. Bukari bepaalde de eindstand vlak voor tijd op 2-2: hij schoot knap en hard raak uit een moeilijke hoek.