Ook Michael Reiziger volgt Farioli niet op bij Ajax: bondscoach Jong Oranje tekent nieuw contract bij KNVB

Michael Reiziger wordt niet de opvolger van Francesco Farioli bij Ajax. De trainer van Jong Oranje heeft zijn contract bij de KNVB met twee jaar verlengd.



Reiziger ligt daarmee tot medio 2027 vast als keuzeheer van het hoogste beloftenelftal van Nederland. Daarmee staat hij tot en met het het EK van 2027 in Albanië voor de groep bij Jong Oranje.



De voormalig verdediger is uiterst tevreden met zijn nieuwe verbintenis, vooral vanwege de implicaties ervan. "Ik ben super blij met deze verlenging en de waardering die hieruit spreekt. Ik heb het heel erg naar mijn zin bij de KNVB."

"Het is een goede organisatie om te werken", vervolgt Reiziger, "je werkt met absolute topkwaliteit in Nederland. Ik ben ook blij dat we dit kunnen aankondigen nog voor het EK begint, waardoor de focus nu volledig op het toernooi kan." In juni gaat de trainer met Jong Oranje naar het EK onder 21 in Slowakije.

Directeur topvoetbal Nigel de Jong zag Reiziger een feilloze kwalificatie voor het eindtoernooi ondergaan en wil zijn waardering uitspreken. "Ook wij als KNVB zijn natuurlijk blij met de verlenging van Michael. Hij heeft zich de afgelopen twee jaar als hoofdcoach van Jong Oranje uitstekend ontwikkeld, wat heeft geresulteerd in een mooie reeks aan wedstrijden tot aan kwalificatie voor het aankomende EK 2025."

"In gezamenlijk overleg met Michael zijn wij overtuigd dat met deze verlenging zijn kwaliteiten als coach nog verder zullen verbeteren. Bovendien geeft hij de organisatie met zijn expertise en persoonlijkheid een boost in het creëren van de perfecte topsportcultuur bij de nationale teams", is De Jong lyrisch over de persoonlijke kwaliteiten van Reiziger.

Reiziger werd in 2023 aangesteld als coach van Jong Oranje. De 72-voudig international was eerder actief bij Sparta Rotterdam en Ajax. Daarnaast was Reiziger assistent van Ronald Koeman bij Oranje op het EK 2024. Nu staat hij aan de vooravond van zijn eerste eindtoernooi als hoofdcoach.



Niet naar Ajax

Met zijn hernieuwde verbintenis bij de KNVB lijkt Reiziger geen optie meer als opvolger van Francesco Farioli bij Ajax. De Amsterdamse nummer twee van Nederland had de bondscoach op een schaduwlijst staan, maar kan zijn naam dus doorstrepen. Eerder op de maandag werd Erik ten Hag ook al verwijderd van de lijst. De oudgediende van Ajax tekende voor twee jaar bij Bayer Leverkusen.