Ook deze twee niet eerder genoemde clubs azen op PSV- en Feyenoord-target Cedric Hatenboer

Weinig spelers op de Nederlandse velden kennen een ontwikkeling zo stormachtig als die van Cedric Hatenboer. De negentienjarige middenvelder van Excelsior is pas halverwege zijn eerste jaar in het betaald voetbal, maar maakt in de Keuken Kampioen Divisie dusdanig veel indruk dat hij interesse geniet van zowel Nederlandse topclubs als teams uit topcompetities.

Al eerder werd er uitgebreid geschreven over interesse van PSV en Feyenoord in Hatenboer. De Eindhovense titelhouder annex lijstaanvoerder ziet in de jongeling op de lange termijn een opvolger van Jerdy Schouten, die eveneens doorbrak bij Excelsior.

Voor Feyenoord lonkt een scenario zoals Mats Wieffer meemaakte. De inmiddels werknemer van Brighton & Hove Albion bleef lang onder de radar, maar viel bij stadgenoot Excelsior uiteindelijk precies genoeg op om Feyenoord aan te wakkeren.

De eerste club die een bod uitbracht op Hatenboer is Anderlecht. Volgens De Telegraaf bedraagt het een geboden transfersom van anderhalf miljoen euro, de helft van wat de ochtendkrant inschat als Excelsiors vraagprijs.

"Het officiële standpunt van de Kralingers is dat ze de middenvelder niet willen verkopen in de winter, omdat alles is gericht op het veiligstellen van promotie", valt er te lezen in de maandageditie van De Telegraaf. Het is dus zeer de vraag of Excelsior meewerkt aan een transfer van Hatenboer deze maand.

Dat zou ook slecht nieuws betekenen voor Olympique Marseille en Bologna, die volgens het medium eveneens belangstelling tonen. "En dat is opmerkelijk, want Hatenboer heeft pas vijftien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie achter zijn naam."

Voorlopig staat het talent onder contract bij Excelsior, met wie hij met een tweede plek nog volop meedoet in de race om promotie naar de Eredivisie. Op Kralingen ligt Hatenboer vast tot de zomer van 2026.