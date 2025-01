Zowel Feyenoord als PSV aast op de handtekening van Cedric Hatenboer. Het toptalent van Excelsior staat echter ook op de radar van Anderlecht, dat volgens het Algemeen Dagblad begin volgende week met een verbeterd tweede bod gaat komen. Als het aan Excelsior-trainer Ruben den Uil ligt, zou ook Ajax er goed aan doen om zich te melden in Rotterdam.

Volgens het AD zijn er, ondanks de oneindige interesse in Hatenboer, maar twee serieuze opties. Anderlecht en PSV zouden de beste papieren hebben, omdat zij al in een vroeg stadium hun interesse kenbaar maakten. Het eveneens geïnteresseerde Feyenoord ligt daardoor al op achterstand in de race om de controlerende middenvelder.

Voor PSV lijkt het echter niet haalbaar om Hatenboer deze winter al naar Eindhoven te halen. Daarvoor zou eerst meer ruimte in de selectie gecreëerd moeten worden. Op het middenveld is het doorgaans dringen in de selectie van trainer Peter Bosz.

Anderlecht doet er wel alles aan om Hatenboer nog voor het einde van de maand weg te plukken bij Excelsior. De Belgen bereiden momenteel een tweede bod voor op de negentienjarige rechtspoot. Het eerste aanbod, ter waarde van anderhalf miljoen euro, werd afgewezen.

De kans is zeer aannemelijk dat Excelsior met een van bovenstaande clubs een deal probeert te maken om hem de rest van dit seizoen toch nog te kunnen behouden. Door het wegvallen van Lennard Hartjes is Hatenboer eigenlijk onmisbaar in Kralingen. Een directe verkoop, waarbij Excelsior Hatenboer het komende half jaar huurt, behoort tot de mogelijkheden.

“Ik hoop dat hij bij ons dit seizoen afmaakt”, laat Excelsior-trainer Den Uil zijn mening doorschemeren in gesprek met ESPN. “Uiteindelijk ben ik niet degene die daarover gaat en moet het uiteindelijk altijd het beste zijn voor alle partijen. Maar hij heeft een fantastische ontwikkeling doorgemaakt.”

“Het is heel moeilijk in te schatten wat voor niveau hij aankan, maar het is duidelijk dat hij heel veel potentie heeft”, vervolgt Den Uil. “Ik denk dat hij voor elke topclub in de Eredivisie een aanwinst is, dus ik kan me heel goed voorstellen dat die clubs zich melden. Ik heb Ajax nog niet gehoord, maar als ik hen was zou ik me ook melden.”