Woeste Souffian El Karouani vóór rust gewisseld en weigert hand FC Utrecht-staf: camera ESPN vangt scheldwoorden op

Ron Jans heeft al voor rust keihard ingegrepen bij FC Utrecht. De trainer van de Domstedelingen was ronduit ontevreden over het spel in de eerste helft tegen Go Ahead Eagles, dat al na 17 minuten met 2-0 voorstond. Souffian El Karouani is een van de slachtoffers en werd woest om de wissel.

Na veertien speelminuten kwam Go Ahead Eagles al op 1-0 in Deventer. Oliver Antman, de directe tegenstander van El Karouani, had een fraaie dribbel in huis en hij legde terug op Victor Edvardsen. De spits schoot van dichtbij raak.

De 2-0 viel drie minuten later al. Opnieuw stond Antman aan de basis van het doelpunt, en hij bediende ditmaal Mathis Suray. Laatstgenoemde zorgde met een geplaatst schot voor de dubbele voorsprong.

Jans keek het na de tweede tegentreffer nog twintig minuten aan, maar besloot toen radicaal in te grijpen. El Karouani werd naar de kant gehaald voor Oscar Fraulo, terwijl ook Alonzo Engwanda geslachtofferd werd en naar de kant moest voor Kolbeinn Finnsson.

El Karouani was woest om zijn vroege wissel en hij weigerde de staf een hand te geven. “Wat is dit voor teringzooi. Even serieus man, wat is dit?”, zo schreeuwde hij duidelijk hoorbaar op de beelden van ESPN.

Toch sorteerde de gewaagde wissel van Jans direct het gewenste effect, want binnen vijf speelminuten werd de stand gelijkgetrokken door FC Utrecht.

De 2-1 kwam in de 43ste speelminuut op naam van Yoann Cathline, die scoorde met een fraai afstandsschot en doelman Jari De Busser compleet verraste. De 2-2 werd genoteerd door Miguel Rodríguez.