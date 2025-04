Brazilië grijpt radicaal in en verbiedt voortaan truc van Memphis Depay

Memphis Depay heeft voor een spelregelwijziging gezorgd in Brazilië. De spits van Corinthians was daags na het veroveren van het staatskampioenschap van São Paulo ten koste van Palmeiras het hoofdonderwerp van gesprek in de Braziliaanse media vanwege een provocerende truc. De bond grijpt nu in.

Memphis legde eind maart met Corinthians beslag op zijn eerste prijs in Brazilië, maar de wijze waarop zijn club de trofee veroverde bleef niet gevrijwaard van controverse.

In de slotfase van het duel met Palmeiras (0-0) ging Memphis in de buurt van de hoekvlag op de bal staan. De truc, in Brazilië beter bekend als een ‘paradinha’, leidde tot frustratie bij de tegenstander. Een kleine veldslag barstte los met vele kaarten tot gevolg.

De Braziliaanse bond (CBF) heeft naar aanleiding van de provocatie van de Nederlandse spits besloten om resoluut in actie te komen, want de storm aan kritiek hield lang aan.

Per direct kiest het voetbalorgaan voor een spelregelwijziging: vanaf nu is de paradinha verboden in de Braziliaanse competities. De truc van Memphis wordt gezien als ‘respectloos’ en ‘onsportief’ richting de tegenstander, waardoor die vanaf nu niet meer uitgevoerd mag worden door spelers.

Vanaf nu worden spelers die tijdens de wedstrijd provocatief op de bal gaan staan onmiddellijk gestraft met een gele kaart. Bovendien krijgt de opponent een indirecte vrije trap op de plek waar de speler de paradinha uitvoerde.

Er was al eerder kritiek op de ‘respectloze’ truc, al werd er toen nog niet ingegrepen. Onder meer Yeferson Soteldo (Santos FC) zorgde eerder voor commotie, maar de actie van Memphis was de druppel.