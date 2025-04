Danny Buijs deelt dramatisch nieuws over Halilovic: 'Verschrikkelijk voor die jongen'

Fortuna Sittard pakte zaterdag in extremis een punt op bezoek bij FC Twente: 1-1. Na afloop is er echter ook treurnis bij trainer Danny Buijs, die één van zijn belangrijkste spelers zag uitvallen in de Grolsch Veste.

Buijs vertelt na afloop bij ESPN namelijk dat hij vreest voor een voetbreuk bij Alen Halilovic. De Kroatische invaller fungeerde in Enschede als invaller bij de bezoekers uit Zuid-Limburg.

''Verschrikkelijk voor die jongen'', verzucht Buijs nadat hij zijn ploeg een verdienstelijk punt zag pakken tegen Twente. ''Ik denk een hele zware blessure. We hebben het gevoel dat er een breuk is in zijn voet.''

''Hij komt erin, vecht en geeft alles. Hij baalde ervan en wilde er niet uit'', looft de Fortuna-trainer de vechtersmentaliteit van de spelmaker. ''Dat zegt wel veel over het karakter, dat je bereid bent om ten koste van alles een resultaat te halen voor Fortuna.''

''Het zag er niet goed uit. Als een speler zo reageert, zit hij vaak wel bij het rechte eind. De spoeling begint bij ons ook dunner te worden, nu Alen ook nog wegvalt'', aldus de bezorgde Buijs.

Fortuna kwam tegen Twente op achterstand door een benutte strafschop van Sem Steijn. De achterstand leek niet meer te kunnen worden weggepoetst, totdat Rodrigo Guth scoorde in de 92ste minuut.

Een punt dus voor Fortuna, dat negende staat in de Eredivisie met nog zes duels te gaan. Het seizoen krijgt zaterdag 12 april een vervolg met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.