Ontslag van trainer maakt weg vrij voor topkandidaat Pascal Jansen

Spartak Moskou en Guillermo Abascal scheiden officieel de wegen. De Russische topclub meldt via de eigen kanalen dat de 34-jarige Spanjaard is ontheven uit zijn functie als hoofdtrainer. Dat lijkt de weg vrij te maken voor Pascal Jansen. De clubloze oefenmeester geldt als een van de topkandidaten om Abascal op te volgen.

De Telegraaf schreef eerder deze week al over de interesse van Spartak in Jansen. Ook toen stond Abascal onder hoogspanning, en na de nederlaag tegen Sochi – de hekkensluiter – is het definitief einde verhaal.

Spartak staat zevende, twaalf punten achter koploper Zenit Sint-Petersburg. Jansen moet het tij in de Russische hoofdstad dus zien te keren, meldt ook transfermarktgoeroe Fabrizio Romano.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In Moskou staan Quincy Promes en Manfred Ugalde nog altijd onder contract. Promes zit momenteel vast in Dubai en krijgt zolang geen salaris uitgekeerd. Voormalig FC Twente-spits Ugalde maakte pas één doelpunt sinds hij afgelopen winter transfereerde. De jonge Costa Ricaan kwam vooralsnog tot zeven duels voor zijn nieuwe werkgever.

Jansen is clubloos sinds zijn ontslag bij AZ begin dit kalenderjaar. De 51-jarige trainer wordt naast Spartak ook in verband gebracht met Ajax.

In Amsterdam zou Jansen een van de drie topkandidaten zijn, naast Jong Ajax-trainer Dave Vos en de eveneens clubloze Graham Potter. Laatstgenoemde heeft echter al bedankt voor de klus.

Het is vooralsnog onbekend of Jansen openstaat voor de Russische interesse.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties