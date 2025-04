Spaanse kranten spreken van onrust binnen de spelersgroep van FC Barcelona. Volgens Diario Sport is de relatie tussen manager Hansi Flick en Ansu Fati erg gespannen. Mundo Deportivo maakt melding van een ontevreden Héctor Fort. Ook Ferran Torres was afgelopen weekend zichtbaar gefrustreerd.

Afgelopen zaterdag wist Barcelona op spectaculaire wijze te winnen van Celta de Vigo. De ploeg stond in eigen huis met 1-3 achter, maar wist de boel dankzij doelpunten van Dani Olmo en Raphinha (twee keer) volledig om te draaien: 4-3.

Na afloop was echter niet iedereen in een uitbundige stemming. Fati moest van Flick de volledige tweede helft opwarmen, maar werd niet gebracht. Uit frustratie schopte de Spaanse vleugelaanvaller een kratje met bidons om.

De directie van Barcelona begrijpt zijn frustratie goed, maar vindt ook dat Fati niet zo moet zeuren. De linksvoor kon vertrekken van de zomer maar koos te blijven, ook al was hem verteld dat Lamine Yamal en Raphinha de voorkeur genieten.

Volgens Mundo Deportivo was ook rechtsachter Héctor Fort niet blij met de Duitse oefenmeester. Hij moest net als Fati wel opwarmen, maar werd niet gebracht.



De stand-in van Jules Koundé weigerde na afloop een knuffel van Flick en stormde vervolgens de kleedkamers in.

Ook Ferran Torres was zichtbaar gefrustreerd afgelopen zaterdag. De spits begon in de basis vanwege de spierblessure van Robert Lewandowski, zorgde voor de openingstreffer, maar werd al na een uur spelen naar de kant gehaald. Zijn gezicht stond op onweer en ook hij trapte in het rond.