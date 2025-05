Perez en Koevermans waarschuwen PSV voor Ajax: 'Dit is een beetje ongepast'

Na de 4-1 zege van PSV tegen Heracles Almelo en het 2-2 gelijkspel van Ajax tegen FC Groningen zijn de Eindhovenaren de nieuwe titelfavoriet bij het ingaan van de laatste speelronde in de Eredivisie. De late gelijkmaker in Groningen leverde dolle vreugde op bij de spelers van PSV, iets wat analist Danny Koevermans 'een beetje ongepast' vindt.

Door de resultaten op de Nederlandse velden is PSV de nieuwe koploper van de Eredivisie, op één punt gevolgd door Ajax. PSV moet dan ook winnen om alles in eigen hand te houden en zal dat moeten doen bij Sparta Rotterdam, dat nog alles heeft om voor te spelen en moet winnen om kans te houden op een plekje in de Conference League play-offs.

De late gelijkmaker van Thijmen Blokzijn in Groningen (90+9') leverde haast onwerkelijke beelden op uit het Philips Stadion. Nadat de supporters meekregen dat het 2-2 stond in de Euroborg gingen zij door hun dak, gevolgd door de spelers, die terug het veld op kwamen sprinten en door het dolle heen waren.

"Ze maakten selfies, alsof ze al kampioen zijn", zegt Koevermans in Voetbalpraat op ESPN. "Ik dacht: jongens, dit is een beetje ongepast. Je moet zondag nog. Natuurlijk mag je best wel even blij zijn dat het gebeurt, en laat die supporters helemaal losgaan, maar ik zag spelers op knieën glijden, buikglijders maken..."

Perez haakt in. "Wat nu gebeurt, kun je niet beschrijven. Je weet dus ook niet helemaal hoe je moet handelen. Ik denk dat ze gevoeld hebben dat ze daar kampioen zijn geworden, omdat het zó onverwachts komt."

"De laatste weken waren al hun reacties altijd: "Het is over en uit." Echt geen één speler heeft gezegd dat het nog kan, of zoiets. Ik denk eigenlijk dat het daardoor komt", verklaart Perez de uitzinnige vreugde bij de spelers.

Toch weet Perez dat de titelrace nog niet gelopen is. "Nu zijn de rollen omgedraaid. De spanning zal veel hoger zijn bij PSV aanstaande zondag dan bij Ajax. Nu heb je als PSV iets te verliezen."