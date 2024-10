Ongeloof over optreden Wellenreuther tijdens Feyenoord-Ajax: 'Hij weet iets van Priske, kan niet anders'

Timo Wellenreuther zag er woensdag niet goed uit bij de twee doelpunten van Ajax in De Klassieker. Een dag later wordt de doelman van Feyenoord behoorlijk aangepakt in Vandaag Inside. De heren vinden dat trainer Brian Priske gewoon weer moet kiezen voor Justin Bijlow onder de lat.

''Hij moet iets weten van die Priske, dat kan niet anders'', opent sportmarketeer Chris Woerts de discussie over de keepers van Feyenoord. ''Hij moet iets weten van die trainer, want elke normale trainer stelt hem niet op. Kijk, wat doet hij daar nou?'', zo klinkt het terwijl de fout van Wellenreuther bij de 0-1 van Kenneth Taylor in beeld wordt gebracht.

''Dus Bijlow gewoon zaterdag in de basis'', geeft Woerts mee aan Priske in aanloop naar de topper tegen AZ. ''Ze hebben toch een staf daar?'', haakt Johan Derksen direct in. ''En iedereen bij Feyenoord weet dat Bijlow een betere keeper is. En het is inderdaad een goede reservekeeper, die Duitser.''

''Dit is ook slecht gedaan hoor'', analyseert René van der Gijp de 0-2 van Jorrel Hato, waarbij Wellenreuther opnieuw niet vrijuit gaat. ''En dan is de wedstrijd over'', voegt Derksen daaraan toe. ''Wat een grabbelaar, joh'', zet Woerts tot slot zijn mening nog een keer kracht bij.

Ajax sloeg in de eerste helft tegen Feyenoord tweemaal hard toe en ging met een comfortabele 0-2 voorsprong rusten. De Rotterdammers probeerden het wel na rust, maar waren niet bij machte om een pijnlijke nederlaag in De Klassieker te voorkomen.

Priske ging na afloop op de persconferentie in op het optreden van Wellenreuther. ''Het is onderdeel van voetbal dat spelers fouten maken. Timon is misschien betrokken bij de goals, maar dat zijn de andere spelers ook. Het is hoe het is."

"We evalueren de prestaties van álle spelers. Niet op basis van één wedstrijd, maar over een heel seizoen. We kijken ook naar prestaties op trainingen. Het zijn uiteindelijk beslissingen die ik dien te maken, maar overall zijn we tevreden over de prestaties van Timon."

Priske weigerde antwoord te geven op de vraag of hij overweegt om Wellenreuther te vervangen voor Justin Bijlow. "Het is een wedstrijd die we met z'n allen verloren hebben, dit valt niet alleen Timon te verwijten. Er zijn veel dingen die fout gaan bij beide goals."