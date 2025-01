Onbegrip over transfernieuws Ajax: 'Francesco Farioli ziet het niet in hem zitten'

Francesco Farioli staat niet te springen om Youri Regeer (21) als vervanger van de naar AS Roma vertrekkende Devyne Rensch (21) aan de selectie van Ajax toe te voegen, zo beweert journalist Cristian Willaert in de dagelijkse podcast Tekengeld van ESPN.

“Regeer heeft in de jeugd bij Ajax zowel op het middenveld als rechtsback gespeeld, maar heeft zich bij Twente echt ontwikkeld als middenvelder. Dat is echt zijn positie. Aan het begin van het seizoen heeft hij een paar wedstrijden als rechtsback gespeeld en dat ging niet goed”, oordeelt Willaert.

De journalist komt vervolgens met bijzondere informatie. “Wat ik gehoord heb is dat Farioli het eigenlijk niet in Regeer ziet zitten, als alternatief op rechtsback. Dan moet je je als speler afvragen of je naar Ajax wil komen als je weet dat jouw trainer dat helemaal niet ziet zitten.”

Ook Regeer zelf twijfelt volgens Willaert. “Hij is nog niet overtuigd. Ze zijn aan het onderhandelen, dus er moeten openingen zijn, maar het blijft opmerkelijk.” De journalist herhaalt meermaals dat Farioli het niet ziet zitten in Regeer als rechtsback.

Ajax verkocht Regeer in de zomer van 2023 voor 900.000 euro aan Twente. De Amsterdamse club wilde de jeugdinternational nog niet volledig uit handen geven, waardoor een terugkoopoptie werd bedongen.

Regeer tekende tot medio 2027 in de Grolsch Veste, maar Ajax kan hem voor 5 miljoen euro terughalen naar Amsterdam. Volgens De Telegraaf richt Ajax door het naderende vertrek van Rensch nu alle pijlen op een winterse terugkeer.

Sinds zijn transfer naar Twente speelde Regeer al 65 officiële duels namens de Europa League-deelnemer. In Enschede staat de teller op twee doelpunten en vijf assists namens de Tukkers.