Olympique Marseille stelt teleur in aanloop naar Europese clash met Ajax

Zondag, 17 september 2023 om 19:04 • Wessel Antes

Olympique Marseille is er in eigen huis niet in geslaagd om af te rekenen met Toulouse: 0-0. De aankomende opponent van Ajax, die momenteel de derde plek bezet in de Ligue 1, wist het overwicht zondag niet om te zetten in doelpunten. Marseille was meermaals dicht bij een treffer, maar de aanwezige fans moesten na negentig minuten zonder ook maar één keer te juichen het stadion verlaten.

Bijzonderheden:

Marseille begon in het Stade Vélodrome onder meer met zomeraanwinsten Pierre-Emerick Aubameyang en Joaquín Correa in de basis, terwijl bij Toulouse Groninger Thijs Dallinga in de spits stond. Zakaria Aboukhlal en Stijn Spierings moesten genoegen nemen met een rol als invaller. Hoewel Marseille de bovenliggende partij was, wist het elftal van trainer Marcelino niet de volle buit te pakken. Guillaume Rester, de pas achttienjarige sluitpost van Toulouse, wist zich een aantal keer te onderscheiden met knappe reflexen op doelpogingen van Aubameyang, Vitinha en Renan Lodi. Middenvelder Valentin Rongier was in het tweede bedrijf het dichtst bij de winnende treffer, maar zag zijn kopbal op de linkerpaal belanden. Even later schoot Jonathan Clauss (Marseille) nog een vrije trap op de lat. Dallinga kreeg in de slotfase nog dé kans om de overwinning te stelen, maar zag zijn schot huizenhoog over het doel vliegen.

??????! Wat een kans voor Thijs Dallinga.. ??

In de slotfase kan hij zijn ploeg de punten bezorgen in Marseille, maar hij mikt over ??#ZiggoSport #Ligue1 #OMTFC pic.twitter.com/Tk0OAG6Fmq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 17, 2023