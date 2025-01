Olympique Lyon omzeilt transferverbod op gewiekste wijze en presenteert WK-winnaar

Olympique Lyon heeft zich versterkt met Thiago Almada, zo meldt de club woensdag via de officiële kanalen. Het nieuws is op het eerste oog zeer opmerkelijk, daar het in financieel noodweer verkerende Lyon een transferverbod heeft. Toch kon Almada de overstap maken.

De Argentijns international komt over van Botafogo en speelt op huurbasis tot aan het einde van het seizoen voor Lyon. De club kon Almada binnenhalen omdat hij gratis wordt gehuurd van de Série A-club.

Een gratis huurdeal was mogelijk omdat John Textor eigenaar van zowel Lyon als Botafogo is. Op die manier heeft hij de ene ploeg kosteloos kunnen versterken door Almada weg te plukken bij de andere.

In september 2022 debuteerde Almada bij de nationale ploeg van Argentinië, waarmee hij enkele maanden later het WK won. Tot dusver kwam hij tot zes interlands, waarin hij tweemaal trefzeker was.

Ajax hoopte in de zomer van 2023 zaken te doen met Atlanta, maar uiteindelijk kwam het nooit tot een deal en koos Almada voor transfer naar Botafogo. De Braziliaanse club betaalde een transfersom van circa 19,5 miljoen euro.

Lyon kampt met een schuld van ruim 500 miljoen euro, wat de club vorig jaar op een inkomend transferverbod voor deze periode en voorwaardelijke degradatie naar de Ligue 2 opleverde.

Om degradatie te voorkomen moet Lyon zijn financiële situatie verbeteren en zullen er deze periode vooral uitgaande transfers gemeld worden. Eerder vertrok Gift Orban al bij de club en geniet Corentin Tolisso nadrukkelijke interesse van Brighton & Hove Albion.