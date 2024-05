Olivier Giroud vertrekt bij Milan en onthult in welk land hij carrière vervolgt

Olivier Giroud vertrekt na dit seizoen bij AC Milan. Dat maakt de Italiaanse club bekend via de officiële kanalen. De 37-jarige spits heeft een aflopend contract bij Milan, en hij heeft besloten om dat niet te verlengen. De Fransman kondigt zelf aan dat hij zijn carrière zal vervolgen in de Major League Soccer (MLS).

Op sociale media kondigt Giroud zijn vertrek aan in een video. “Ik wil jullie vertellen dat mijn volgende twee wedstrijden mijn laatste voor Milan zijn. Ik ga mijn carrière vervolgen in de MLS”, aldus de spits.

“Ik ben heel trots op wat ik deze drie seizoenen heb bereikt bij AC Milan. Dit is het goede moment om het bekend te maken. Sorry, ik ben een beetje emotioneel. Mijn verhaal bij Milan eindigt na dit seizoen, maar de club zit voor altijd in m’n hart.”

Heel verrassend kan het aanstaande vertrek van Giroud niet genoemd worden. Hoewel Milan graag langer met hem doorwilde, wisten Franse media enkele weken geleden al te melden dat Giroud zijn loopbaan bij Los Angeles FC zou vervolgen.

Dat laatste is inmiddels wel zeker. Zo deelt transfermarktexpert Fabrizio Romano maandagavond een foto op X van Giroud die net een contract tot eind 2025 bij Los Angeles FC heeft getekend.

Giroud maakte medio 2021 de overstap van Chelsea naar Milan. In zijn eerste seizoen werd hij direct landskampioen met i Rossoneri.

Tot dusver kwam Giroud tot 130 officiële duels namens Milan, waarin hij 48 keer scoorde. Ook dit seizoen is de Fransman veelal een vaste waarde in de spits bij de huidige nummer twee van de Serie A. Milan speelt dit seizoen nog tegen Torino (18 mei) en Salernitana (26 mei).

