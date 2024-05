‘Of ik deze zomer bij Feyenoord blijf? Dat weet je nooit, hè. Dat is voetbal’

Justin Bijlow meldde zich maandag bij het Nederlands elftal en hoopt woensdag op de lijst te staan als bondscoach Ronald Koeman zijn definitieve EK-selectie bekendmaakt. Dat de 26-jarige keeper van Feyenoord zich mogelijk mag opmaken voor zijn tweede grote eindtoernooi met Oranje was begin februari zeker geen uitgemaakte zaak toen hij een vervelende en ongelukkige kuitblessure opliep tijdens het uitduel met AZ. Nu is Bijlow weer fit en gaat hij met vier wedstrijden in de benen Koeman proberen te overtuigen om hem mee te nemen naar Duitsland. Een gesprek over zijn revalidatie, het seizoen van Feyenoord, Arne Slot, zijn toekomst in De Kuip én het EK. “We gaan er niet heen om maar mee te doen. We gaan erheen om te winnen.”

Door Noël Korteweg en Jelle Kusters

AZ – Feyenoord, 4 februari, even na 15.00 uur. De camera van ESPN draait plots naar Bijlow, die zichtbaar geëmotioneerd op de grond zit. Uit een herhaling die volgt blijkt dat de goalie zichzelf ongelukkig blesseert bij een pass. Bijlow verlaat het veld met behulp van twee leden van de medische staf in tranen en staat wederom een lange revalidatie te wachten. Na afloop van het duel, dat Feyenoord met 0-1 wint, gaat het niet veel over de overwinning in Alkmaar. Het gaat vooral over de blessure van Bijlow, die de beslissende fase van het seizoen lijkt te gaan missen en mogelijk ook het EK in rook ziet opgaan.

Hoewel de keeper veertien wedstrijden moet missen, waaronder het tweeluik met AS Roma, de historische overwinning op Ajax en de bekerfinale, kijkt hij nu met een positief gevoel vooruit. Bijlow strijdt met Bart Verbruggen, Mark Flekken en Nick Olij om een plek in de EK-selectie. Daarna begint de strijd om een plekje onder de lat in Duitsland.

Blessure en revalidatie

“Ik kreeg een scheur in mijn kuit”, zegt Bijlow over de desbetreffende wedstrijd tegen AZ. “Of ik gelijk wist dat het fout zat? Ja, tuurlijk. Als je die blessure ooit hebt gehad, dan weet je dat het geen fijn gevoel is. Je weet gelijk hoe laat het is.” Een groot deel van de AZ-supporters applaudisseert voor de Feyenoorder als hij het veld verlaat en wordt vervangen door Timon Wellenreuther. “Ik kreeg het een beetje mee toen ik naar binnenliep. Dat is een heel mooi gebaar. Daar draait voetbal natuurlijk allemaal om: dat supporters de thuisspelende ploeg steunen, maar op dat soort momenten ook de uitspelende ploeg. Dat is een mooi voorbeeld van een goed moment.”

Bijlow verlaat het veld in Alkmaar.

De eerste twee weken na zijn blessure zijn moeilijk voor Bijlow. “Omdat ik niet zoveel mocht. Daarna kan je op de club weer wat dingen doen. Zodra je bezig bent komt het automatisch weer dat je met volle moed vooruit gaat. Of de moed mij weleens in de schoenen zakt als ik geblesseerd raak? Ja, tuurlijk. Dat zagen jullie ook allemaal wel, denk ik. Maar wat ik zeg: zodra je weer een beetje bezig mag zijn weet je waarvoor je het doet. Dan gaat het vanzelf weer.”

Drie dagen na het uitduel in Alkmaar komt AZ langs in De Kuip voor een bekerwedstrijd. Het Legioen steekt Bijlow in de twaalfde minuut van die wedstrijd een hart onder de riem met een speciaal spandoek en een daverend applaus. “Dat is natuurlijk prachtig. Liever heb je het natuurlijk niet, want dat zou betekenen dat je niet geblesseerd bent. Deze steun van de Feyenoord-supporters heb ik altijd gevoeld en zeker op dat moment weer.”

Rentree in de basis en het vertrek van Slot

Bijlow keert ruim tien weken na zijn blessure terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord tijdens het uitduel met Fortuna Sittard. Een week eerder hebben de Rotterdammers gigantisch uitgehaald tegen aartsrivaal Ajax en een historische uitslag neergezet: 6-0. Bijlow bekijkt die wedstrijd vanaf de tribune. “Het doet geen pijn dat ik die wedstrijd niet kon spelen, want we hebben gewonnen en daar draait het uiteindelijk om. Het is natuurlijk een Klassieker met een historische uitslag, maar ik had liever die wedstrijden ervoor en erna ook gespeeld.”

Bijlow moet de bekerfinale aan zich voorbij laten gaan.

Uiteindelijk maakt de achtvoudig Oranje-international zijn rentree in de basis in het uitduel met Go Ahead Eagles. Slot gunt Bijlow speeltijd om zichzelf zo in de kijker te spelen voor het EK met Oranje. “We hebben de afgelopen drie jaar heel goed samengewerkt”, zegt de doelman over zijn inmiddels ex-trainer. “Ik ben hem dankbaar dat ik de laatste vier wedstrijden mocht spelen.” Na het duel in Deventer bevestigt Slot de interesse van Liverpool en maakt hij duidelijk dat hij graag de overstap naar the Reds zou willen maken.

“Het kwam natuurlijk uitgebreid in de media”, zegt Bijlow over de interesse van Liverpool in Slot. “Later vertelde hij al snel in de groep dat het nieuws waar was en dat het op gang kwam. Dan ben je erop voorbereid. Het was geen verrassing meer dat het uiteindelijk rondkwam. Ik heb tijdens zijn periode mogen debuteren bij het Nederlands elftal, we zijn landskampioen geworden, hebben de beker gewonnen en hebben heel goed voetbal gespeeld. Daar ben ik hem heel erg dankbaar voor, dat heb ik hem ook verteld toen hij wegging. Hij heeft heel veel voor de club betekend.”

Een goed seizoen voor Feyenoord?

“Slot heeft samen met de technische staf het DNA van de club in positieve zin veranderd”, vervolgt Bijlow, die het moeilijk vindt om te zeggen of Feyenoord een goed seizoen achter de rug heeft. “Nou, bij een goed seizoen waren we weer kampioen geworden. We hebben meer punten dan vorig jaar gehaald, we hebben de beker gewonnen en PSV heeft het gewoon goed gedaan, dus je kan niet spreken van een slecht seizoen. Je weet nooit wat er was gebeurd als we bepaalde wedstrijden wel goed hadden afgesloten, maar ik denk dat PSV gewoon heel goed was dit seizoen.”

'Ik heb tijdens zijn periode mogen debuteren bij Oranje, we zijn kampioen geworden, hebben de beker gewonnen en hebben heel goed voetbal gespeeld. Daar ben ik hem heel erg dankbaar voor, dat heb ik hem ook verteld toen hij wegging.'

“Ik denk dat het heel lang geleden is dat we twee seizoenen op rij in de top twee zijn geëindigd. Hoe wij de afgelopen drie jaar bezig zijn geweest met de technische staf en hoe het DNA van de club een beetje veranderd is... Ik denk dat dat heel positief is. Ik ben blij dat ik daar onderdeel van heb mogen zijn”, vervolgt de geboren Rotterdammer.

Feyenoord eindigt dit seizoen op de tweede plaats in de Eredivisie, zeven punten achter kampioen PSV. “De eerste twee wedstrijden speelden we gelijk, tegen Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam. We hebben thuis tegen NEC 2-2 gelijkgespeeld, thuis tegen FC Twente eindige het 0-0 en toen kregen we genoeg kansen. We hebben genoeg wedstrijden gehad die we eigenlijk hadden moeten winnen, maar we te veel kansen misten of doelpunten te makkelijk tegen kregen. PSV won bijna alles.”

“Tuurlijk houd je er altijd vertrouwen in, alleen op een gegeven moment zijn er nog vijf wedstrijden te spelen en bedraagt de achterstand negen punten. Dan weet je zelf ook wel dat het een heel moeilijk verhaal wordt. Je moet zelf natuurlijk wel gewoon blijven winnen, want de tweede plek was toen nog niet veilig. Met nog vijf wedstrijden te gaan en die achterstand weet je wel dat het gespeeld is. Het is niet zo dat we dan gaan lopen kloten. We willen gewoon zo goed mogelijk spelen en dat hebben we gedaan tot het einde.”

Bijlow tijdens zijn rentree in de basis tegen Go Ahead Eagles.

Nu de internationals van Feyenoord zich opmaken voor verschillende eindtoernooien, gaat het in de media veel over wie Slot gaat opvolgen in De Kuip. De selectie van de Rotterdammers heeft het onderling niet over wie mogelijk de nieuwe trainer wordt. “Het is voor ons allemaal eigenlijk gissen wie het wordt. We zien natuurlijk heel veel namen voorbijkomen. We hebben het er eigenlijk niet echt over gehad, van: ‘Dat is een goede kandidaat.’ We weten niet echt wat nou serieus is of wat een fabeltje is. Ik denk dat iedereen die onder contract staat bij Feyenoord benieuwd is wie het wordt.”

Toekomst bij Feyenoord

Bijlow is al acht jaar onderdeel van de hoofdmacht van Feyenoord en heeft inmiddels alles gewonnen wat er te winnen valt in Nederland. Vorig jaar gingen er geruchten over een stap naar Manchester United, maar dat kwam niet van de grond. “Dat is ook de voetballerij, hè. Je weet niet wanneer iets wel of niet rondkomt. Ze hebben destijds de keuze gemaakt voor iemand anders. Maar ik ben blij dat ik nog een seizoen voor Feyenoord kon spelen.”

Mogelijk is deze zomer het ideale moment voor een stap naar het buitenland. “Of ik bij Feyenoord blijf? Dat weet je nooit, hè. Dat is voetbal. Dat weet je niet”, lacht de keeper. “Ik ben ambitieus, dat heb ik altijd gezegd. Wanneer de kans zich voordoet en er een goede club uit het buitenland komt, dan sta ik daarvoor open. Dat heb ik altijd gezegd. Zolang ik onder contract sta bij Feyenoord is dat nooit een straf en zal ik alles geven zolang ik er speel.”

Bijlow wordt vervangen door Wellenreuther.

Vorige week werd de keeper nog in verband gebracht met Arsenal en Liverpool, waar hij volgens Engelse media als tweede doelman zou moeten fungeren. “Dat zijn twee hele mooie clubs. Het is natuurlijk altijd mooi om genoemd te worden bij grote clubs. Wat ik net zeg: ik ben ambitieus. Zolang ik bij Feyenoord speel zal ik daar alles voor geven en eerst wil ik me gewoon focussen op het Nederlands elftal.”



Wellenreuther bleek de afgelopen twee seizoenen tijdens de afwezigheid van Bijlow steevast een betrouwbare doelman onder de lat bij Feyenoord en zou nog een jaar als reservekeeper niet zien zitten. Ook Bijlow wil geen tweede viool spelen, waardoor er deze zomer iets lijkt te moeten gebeuren wat betreft het keepersgilde in De Kuip. “Onze relatie is de afgelopen twee jaar heel goed geweest”, zegt Bijlow over zijn collega onder de lat.

“We hebben heel goed samengewerkt. Hij heeft het goed gedaan toen ik niet kon spelen. Ik zou geen tweede keeper bij Feyenoord willen worden, nee. Of dat voor Timon ook geldt, weet ik niet. Ik kan niet in zijn hoofd kijken. Of ik kan begrijpen dat hij een rol als tweede keeper niet meer zou accepteren? Ja, tuurlijk. Wellenreuther heeft het ook goed gedaan, dus ik snap zijn positie dat hij wil spelen.”

Deze keepers strijden om een plek in de EK-selectie.

EK met Oranje

Bijlow wil Koeman de komende dagen overtuigen om hem mee te nemen naar Duitsland. “Ik heb de laatste vier wedstrijden volle bak gegeven om in aanmerking te kunnen komen. Dat is gelukkig gelukt. Nu hoop ik dat ik er woensdag bij zit als de definitieve selectie bekend wordt.” Als de Feyenoorder inderdaad geselecteerd wordt, wordt het EK in Duitsland zijn tweede grote eindtoernooi met het Nederlands elftal.

Bijlow was er tijdens het WK in Qatar namelijk ook bij, weliswaar als tweede doelman achter Andries Noppert. “Hoe dat toernooi was? Vanaf de zijlijn niet zo leuk, omdat je natuurlijk wil spelen. Buiten het feit dat je niet speelt, is het natuurlijk nog steeds het allerhoogste niveau met de beste landen en de beste spelers. Dat is mooi om mee te maken, maar je hebt natuurlijk liever dat je speelt. Dat is logisch.”

“Ik denk dat ik een goede kans maak op een plekje in de definitieve selectie. Dat moet woensdag blijken. Als ik meega, dan ga ik er natuurlijk voor om eerste keeper te worden. Hoe groot die kans is, dat weet ik niet. Mark (Flekken, red.) en Bart (Verbruggen, red.) hebben in maart goed gespeeld. Ik ga er nu gewoon volle bak voor en ga er alles aan doen om te laten zien dat ik de nummer 1 kan zijn.” Het doel op het EK is in ieder geval duidelijk. “We gaan er niet heen om maar mee te doen. We gaan erheen om te winnen”, sluit Bijlow af.

