Ochtendkranten unaniem over beste veldspeler én grootste dissonant Ajax

Ajax wist zich donderdagavond na een ellenlange penaltyreeks te ontdoen van het Griekse Panathinaikos. Remko Pasveer groeide uit tot matchwinner door liefst vijf strafschoppen te keren. De Nederlandse ochtendkranten zijn lovend over de veertigjarige doelman, maar lichten ook verschillende veldspelers uit.

“Pasveer de grote held bij bizarre climax”, kopt het Algemeen Dagblad. Journalist Johan Inan heeft in zijn wedstrijdverslag echter speciaal aandacht voor twee verdedigers, waaronder Youri Baas.

“Zo betrouwbaar en degelijk als-ie vorige week in Athene nog oogde, zo zwak en wispelturig kwam Youri Baas gisteravond voor eigen publiek voor de dag tegen de Grieken. Zo leidde de nieuwbakken mandekker na een paar minuten met getreuzel een megakans in.”

Dankzij sterk ingrijpen van Josip Sutalo en Jorrel Hato wisten de Amsterdammers een vroege achterstand in de returnwedstrijd te voorkomen.

Sutalo maakte donderdagavond in de ogen van Inan sowieso een sterke indruk. “Naast Baas was de Kroaat juist op geen foutje te betrappen. Solide in de duels, secuur aan de bal en verbaal ook meer aanwezig, waarmee hij de lijn van zondag tegen Heerenveen doortrok en zijn plek in het elftal van coach Francesco Farioli duidelijk aan het veiligstellen is.”

Mike Verweij is het met zijn collega-journalist eens. De clubwatcher van De Telegraaf schrijft in de ochtendkrant: “Na het eerste kwartier was Ajax heer en meester en werd na een geduldige opbouw een aantal vloeiende aanvallen op de mat gelegd. Youri Baas was met al zijn balverlies een dissonant.”

Ajax kreeg in de eerste helft kans op kans, maar dat het met een 0-0 ruststand de kleedkamers inging, mag volgens Verweij vooral Chuba Akpom zich aanrekenen. De clubwatcher noemt Josip Sutalo eveneens de beste man aan de zijde van Ajax. Willem Vissers van De Volkskrant zag de Kroatische mandekker ook een goede indruk maken. “De Amsterdammers verdedigden voor rust goed, onder leiding van de steeds betere Josip Sutalo.”

Jop van Kempen van Het Parool ziet een ontwikkeling bij Ajax. “In het Ajax van Francesco Farioli neemt het zelfvertrouwen van spelers weer toe – vooral van spelers die afgelopen seizoen veel fouten maakten of geblesseerd waren. Bijvoorbeeld Anton Gaaei en Remko Pasveer. Andere spelers die opleven onder Farioli: de centrale verdediger Josip Sutalo, die ook profiteert van het duidelijkere speelplan. Tegen Panathinaikos speelde Sutalo een puike wedstrijd.”