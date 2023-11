Ochtendkranten concluderen: één man maakte verschil tussen Lazio en Feyenoord

Woensdag, 8 november 2023 om 08:30 • Wessel Antes • Laatste update: 09:51

Feyenoord kan Rome met opgeheven hoofd verlaten na de nederlaag tegen Lazio (1-0), zo luidt de conclusie van de Nederlandse pers woensdagochtend. De ochtendkranten zagen dat het elftal van trainer Arne Slot niet onderdeed voor de Romeinen, maar dat er wel ruimte is voor verbetering indien Feyenoord ook qua resultaat echt wil imponeren in de Champions League.

‘Baaldag in Rome’, kopt De Telegraaf een dag na het verloren duel in Stadio Olimpico. Journalist Marcel van der Kraan zag Feyenoord zichzelf tekort doen in de Italiaanse hoofdstad en spreekt van een ‘gemiste kans’. “Feyenoord dacht totale controle te hebben en aan te kunnen sturen op een eerste overwinning in een Champions League-uitwedstrijd.”

“Het was los van een paar corners en een enkel schot van de Romeinen geen enkel moment in gevaar en kwam zelfs in een fase terecht waarin het de thuisclub alle kanten op liet rennen”, aldus Van der Kraan, die één man het verschil zag maken na een fout van Feyenoord. “Het gaf Ciro Immobile, de held van de Lazio-aanhang, een vrije doortocht richting Justin Bijlow en met zulke kansen weet de goaltjesdief wel raak.”

Waar de Italiaanse media volgens Van der Kraan al klaar zaten om Immobile na een matige eerste helft te fileren, liet hij vlak voor rust toch weer zijn klasse zien. “Immobile heeft dus wel de ervaring van zoveel jaar topvoetbal, zoals Robin van Persie bij zijn terugkeer als dertiger bij Feyenoord ook goud waard was met prachtige doelpunten.”

Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad zag Feyenoord net als in Madrid domineren, maar opnieuw verliezen in de Champions League. “Slots formatie laat zich in uitwedstrijden regelmatig de kaas van het brood opeten. En dat doen ze keer op keer na een lange fase domineren. De 1-0 moest als een mokerslag hebben gevoeld voor de Rotterdammers, want er was een lange fase waarin de vierde poulewedstrijd in Groep E van de Champions League moet hebben aangevoeld als een grote rondo met Lazio in het midden.”

Ook Gouka zag Immobile gebruik maken van zijn kwaliteiten als goaltjesdief. “Quinten Timber verspeelde de bal en dan is de geslepen Ciro Immobile op zijn best.” De journalist concludeert dat het Stadio Olimpico niet tot de favoriete stadions van Feyenoord behoort. “Lazio hield Feyenoord er wederom onder en AS Roma versperde vorig seizoen de weg naar de halve finale van de Europa League.” Wel komt Gouka met een nuance. “Dit keer viel de schade nog te overzien.”

De Volkskrant is met name complimenteus over het positieve interview van Slot na afloop. “Zoals Slot de ontwikkeling van Feyenoord in een handomdraai kan toelichten, van een gevallen grootmacht tot een elftal dat trots uitstraalt en tot diep in Europa complimenten oogst, is een kunst op zich.”

Immobile-mania

In Italië schrijft men vooral over Immobile, die tegen Feyenoord zijn tweehonderdste doelpunt in dienst van Lazio wist te maken. Daar had de 57-voudig Italiaans international 311 officiële wedstrijden voor nodig, waarin hij ook 53 assists gaf. La Gazzetta dello Sport richt zich in de kop tot de spits: ‘Gouden Ciro’. “De terugkeer van de aanvoerder die zijn tweehonderdste goal heeft gemaakt voor Lazio.” Ook Corriere dello Sport prijst Immobile. “Lazio leeft weer op dankzij goal nummer tweehonderd van Ciro.” Tuttosport schrijft zelfs dat Feyenoord knock-out is geslagen door de comeback van Immobile.

De spits zelf liet in gesprek met Corriere dello Sport weten blij te zijn met zijn aandeel in de zege. “Dit was een erg belangrijk doelpunt op een moment dat we het moeilijk hadden”, aldus Immobile. “Deze goal is voor mij veel waard en ik heb het ook al even gevierd met de jongens. In het voetbal beleef je altijd ups en downs, maar wie daarin de balans vindt, houdt de moraal hoog.”