NRC onthult welke twee spelers stonden voor een langer verblijf van Brian Priske bij Feyenoord

Uit de spelersgroep van Feyenoord was nog altijd enig vertrouwen in de inmiddels ontslagen Brian Priske, zo blijkt uit een uitgebreid artikel van het NRC, waarin voornamelijk de positie van algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese onder de loep wordt genomen. Enkele sleutelspelers zorgden er in ieder geval voor dat Priske na de zege op Bayern München (3-0) nog langer de tijd kreeg.

Vanuit het Deense Tipsbladet sijpelde voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Bayern op 22 januari het nieuws door dat Priske, ongeacht het resultaat, het veld moest ruimen bij Feyenoord. Dat leidde tot een woedende Te Kloese, zo blijkt uit gesprekken van het NRC met zo’n twintig betrokkenen.

“Zelden zien collega’s Te Kloese boos, maar nu is hij woedend. Wie heeft dit gelekt? En welk belang dient diegene? Dat lek is het keerpunt geweest voor de relaties binnen de club. Het moment dat Te Kloese de controle over het proces rond zijn trainer verliest. En opeens verstrikt raakt in een machtsspel.”

Ondanks alle twijfels binnen de club over Priske, heeft Te Kloese lang geduld. “Na de verrassende zege op Bayern, stelt hij de beslissing uit: Priske mag voorlopig blijven. Wat daarin meespeelt is dat bepalende spelers, onder wie Hancko en Gimenez, die avond tegen hem zeggen dat vernieuwing van de staf nog niet nodig is.”

Mede door de inbreng van die bepalende spelers, besluit Te Kloese de trainer dus nog een kans te geven. Uiteindelijk komt men op 9 februari toch tot de conclusie dat er bij veel stafleden geen vertrouwen meer is in de manier van werken onder Priske. “De coach maakt volgens betrokkenen zelf ook niet de indruk te geloven dat zijn project bij Feyenoord nog gaat slagen.”

Wie de opvolger van Priske bij Feyenoord wordt, is nog niet bekend. Sterker nog, het is zelfs onduidelijk of Te Kloese degene gaat zijn die op zoek mag gaan naar een nieuwe trainer. “Dat zegt veel over zijn huidige positie binnen de club”, aldus het NRC.

Pascal Bosschaart neemt tijdelijk de honneurs waar bij Feyenoord, dat het dinsdag weer opneemt tegen AC Milan. De eerste wedstrijd in De Kuip werd omgezet in een 1-0 overwinning, maar de Rotterdammers zullen in San Siro alles uit de kast moeten halen om die voorsprong over de streep te trekken.