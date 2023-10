Nordin Amrabat licht één zwakte van Ajax uit: ‘Daar moeten we van profiteren’

Nordin Amrabat volgt de situatie van Ajax op de voet. De 36-jarige aanvaller neemt het donderdagavond met AEK Athene in de Europa League op tegen Ajax, en ziet kansen voor zijn ploeg. Volgens Amrabat ontbreekt het Ajax aan zelfvertrouwen, waardoor de Amsterdammers al snel voor de lange bal kiezen. “En daar moeten we van profiteren”, vertelt hij bij ESPN.

Ajax beleeft een bijzonder teleurstellend seizoen tot dusver, met onrust op en buiten het veld. Zo werd directeur voetbalzaken Sven Mislintat ontslagen, stapte voorzitter van de Raad van Commissarissen Pier Eringa op en staat de club voorlopig op de vijftiende plek in de Eredivisie.

In de Europa League staat Ajax voorlopig tweede in Groep B, na het 3-3 gelijkspel tegen Olympique Marseille. Donderdagavond gaat Ajax op bezoek bij AEK Athene, dat met drie punten aan kop gaat in de poule.

Volgens Amrabat, die sinds 2021 in de Griekse hoofdstad voetbalt, zien de Grieken Ajax nog steeds als een grote club. “Ajax is Ajax voor hun. Het is en blijft een grote club. Dus we kijken er allemaal naar uit om morgen tegen Ajax te spelen.”

Ook de Marokkaans international zelf ziet Ajax nog steeds als een grote club. “Maar ik krijg het nieuws zeker mee. Ik heb afgelopen wedstrijd ook live gekeken, tegen RKC. En dan zie ik dat Ajax een beetje zelfvertrouwen mist. Dit is niet hoe Ajax normaal voetbalt.”

Op de vraag hoe Amrabat dat gebrek aan zelfvertrouwen kan zien, antwoordt hij: “Je ziet heel snel de lange bal, je ziet dat er een beetje angst in het spel zit. En daarvan moeten we morgen profiteren.”

Tot slot krijgt hij de vraag of dit hét moment is waarop Ajax te pakken is. “Zeer zeker”, zo luidt het antwoord van Amrabat. AEK Athene en Ajax trappen donderdagavond om 18:45 uur af.