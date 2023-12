Nog geen rentree De Bruyne bij zege Man City; Aston Villa wint in slotfase

Manchester City heeft prima zaken gedaan in de Premier League. De ploeg van manager Pep Guardiola won in eigen huis met 2-0 van Sheffield United dankzij treffers van Rodri en Julián Álvarez. Kevin De Bruyne zat voor het eerst sinds ruim vier maanden bij de selectie, liep warm, maar maakte zijn rentree nog niet. City wipt dankzij de zege over Arsenal heen en staat nu twee punten achter koploper Liverpool. Tegelijkertijd wist ook Aston Villa te winnen dankzij een late treffer van Douglas Luiz. De ploeg van Unai Emery staat in punten gelijk met Liverpool.

De Bruyne liep op 11 augustus een zware hamstringblessure op en zat tot zaterdag niet meer bij de selectie van Guardiola. De Catalaan verklaarde vooraf al dat De Bruyne eigenlijk nog niet fit genoeg is en liet hem logischerwijs op de bank beginnen. Wel had Guardiola een basisplaats in huis voor Nathan Aké. Hij vormde het centrum met Manuel Akanji. Voorin ontbrak Erling Braut Haaland nog altijd wegens een voetblessure. Álvarez verving hem in de spits en werd in zijn rug gesteund door Phil Foden.

Een fraai hakje van Foden leidde de eerste serieuze schietkans in. De Engelsman bereikte met zijn frivoliteit de ongedekte Álvarez, die met links via een volley naast schoot. Sheffield had aanvallend vrijwel niets in te brengen, al moest Ederson nog wel handelend optreden om een verdwaalde voorzet onder de lat vandaan te plukken.

Na een klein kwartier spelen was het raak voor de thuisploeg. Een duel tussen Foden en Vini Souza leverde geen winnaar op, waarna Rodri er met de afvallende bal vandoor ging. De Spanjaard kon ongehinderd richting de zestien rennen en besloot vervolgens om in de verre hoek uit te halen: 1-0.

City was ook in het restant van de eerste helft de bovenliggende partij, al deed het vrij weinig met het overwicht. De grootste kans was voor Ilkay Gündogan, die na een fraai steekpassje van Foden via de handschoenen van Wesley Foderingham naast schoot. Vlak voor rust kwam ook Sheffield gevaarlijk voor de dag. Na een vlotte counter leek William Osula de bal in de verre hoek te plaatsen, ware het niet dat Akanji de bal op cruciale wijze van richting veranderde.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. City had veruit het meeste balbezit – na bijna een uur spelen 82 procent – maar deed daar net als voor de onderbreking weinig mee. Sheffield zakte in, City speelde geduldig rond. De verlossende tweede treffer viel even later alsnog. Invaller Oscar Bobb had een uitstekend passje in huis op Foden, die zijn lage voorzet bij de tweede paal zag worden binnengelopen door Álvarez: 2-0.

Het échte hoogtepunt voor de City-fans moest toen nog komen. Vlak na de 2-0 was er een groots applaus te horen toen duidelijk werd dat De Bruyne aan het warmlopen was. Sheffield-goalie Foderingham kwam niet veel later goed weg toen hij te lang over zijn actie deed en tegen Álvarez aan schoot. De Argentijn zag zijn 'poging' maar net naast gaan. De wedstrijd werd in het vervolg rustig uitgespeeld. Guardiola liet De Bruyne uiteindelijk niet invallen.

Aston Villa - Burnley 3-2

Leon Bailey zette Aston Villa na 28 minuten op voorsprong. De rechtsbuiten vond in het drukke strafschopgebied een gaatje om te schieten en vond de kruising: 1-0. Burnley sloeg binnen drie minuten terug. De bal werd na een vrije trap terug voor het doel gekopt door Dara O'Shea en vervolgens ingetikt door Zeki Amdouni: 1-1.

Nog voor rust maakte Moussa Diaby er 2-1 van door een lage voorzet van Ollie Watkins binnen te lopen. Aston Villa leek op rozen te zitten, zeker toen Burnley-middenvelder Sander Berge in de 56ste minuut vanwege zijn tweede gele kaart van het veld moest. Die kreeg de Noor vanwege vasthouden. In ondertal slaagde Burnley er wonderbaarlijk in om terug te komen tot 2-2. Lyle Foster was zijn achtervolgers te snel af en schoot knap en hard binnen in de korte hoek.

Villa moest nog eens vol aanzetten om de drie punten binnen te halen. Vlak voor tijd werd Jhon Duran aangetikt door Aaron Ramsey, die een lang verleden heeft bij Villa. Daarvoor werd een penalty toegekend, die via de onderkant van de lat werd binnengeschoten door Douglas Luiz: 3-2.

