Noa Lang wijst favoriete verslaggever ESPN aan: 'De rest is tien keer niks'

Noa Lang heeft een speciale band met Hans Kraay junior, zo vertelt de aanvaller van PSV in een video-item van ESPN. De sportzender kondigt in een promotiefilmpje de documentaire ‘Hansie’ aan, en daarin komt, naast Lang, ook Ryan Flamingo aan het woord.

Komende zondag wordt om 21:15 uur de documentaire van Hans Kraay junior voor het eerst uitgezonden op ESPN 1. In de week voorafgaand aan de première worden alvast beelden getoond uit het item, waarin Lang positief spreekt over de verslaggever.

“Hans is anders dan de rest”, vertelt Lang voor de camera van de zender. “Ik ben anders, maar hij is ook anders. In de goede zin van het woord.”

“Hij stelt altijd van die vervelende vragen, maar van Hans kan iedereen het hebben op de een of andere manier. Je hebt vaak bloedzuigers als interviewers of journalisten, maar Hans is gewoon een mooie gozer”, lacht Lang.

“Jij bent ook echt de enige interviewer die dit mag: een documentaire krijgen”, zo zegt Lang later in de preview. “Serieus! De rest is tien keer niks”, besluit Lang.