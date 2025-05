Noa Lang spreekt PSV-fans toe: 'We zijn niet de grootste vrienden, maar...'

Noa Lang stond maandag centraal tijdens de kampioenshuldiging van PSV op het Stadhuisplein in Eindhoven. De flamboyante aanvaller, die dit seizoen mede verantwoordelijk was voor de 26e landstitel in de clubgeschiedenis, richtte zich op het bordes met een opvallende boodschap tot de fans.

“Ik weet het, misschien zijn we niet altijd de allerbeste vrienden geweest”, begon Lang zijn speech. “Maar ik had maar één doel, en dat is de belofte die ik vorig jaar heb gedaan. Vorig jaar zei ik: ‘Volgend jaar staan we hier weer!’”

Met een brede glimlach keek hij uit over de duizenden supporters. “Raad eens... We stonden negen punten achter, maar we staan hier weer!”

Lang sloot zijn toespraak af op typisch Noa Lang-wijze. “Iedereen gaat meedoen, oké? Iedereen! We gaan viraal! Sit down for the champion, sit down…”

Het plein barstte vervolgens los in gezang en gejuich, terwijl Lang als showman genoot van het moment. De aanvaller zong ook nog een liedje speciaal voor ploeggenoot Malik Tillman.