Noa Lang scoort ongekende cijfers met populair nummer ‘7K op je feestje’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die een mijlpaal viert op muzikaal gebied.

De vleugelaanvaller van PSV meldt dinsdag trots via Instagram Stories dat zijn nummer '7K op je feestje' de grens van tien miljoen op alle streams heeft bereikt. Het liedje, dat past in het genre nederpop, werd in 2023 als single uitgebracht en is inmiddels dus al heel vaak beluisterd op diverse platforms.

Lang gebruikte voor '7K op je feestje' de artiestennaam 'Noano' en werkte voor het populaire nummer samen met amateurvoetballer en producer Anthony Baarh, ook wel bekend als 'Antybanty'.

Noa Lang viert de mijlpaal op Instagram.

Toen Lang het nummer medio 2023 uitbracht, was hij nog speler van Club Brugge. "Dit wilden jullie toch?", vroeg de PSV'er vorig jaar aan zijn ruim een half miljoen volgers op Instagram.

Met '7K' verwijst Lang in het liedje overigens naar Zevenkamp, de wijk in Rotterdam waarin de buitenspeler is opgegroeid. Lang zet het nummer geregeld aan in de kleedkamer van PSV, zo onthulde hij.

Succes

Het door Lang uitgebracht nummer bereikte vorig jaar de zesde plaats in de Single Top 100. '7K op je feestje' stond in totaal negen weken in deze hitlijst. De track bereikt plek vijf in de Tipparade, maar wist nooit de Top 40 binnen te dringen.

Nieuw shirtnummer

Lang speelt vanaf volgend seizoen overigens met rugnummer 10 bij PSV, zo maakten de Eindhovenaren vorige week bekend via de officiële kanalen. De 24-jarige buitenspeler wilde het nummer vorig seizoen ook al dolgraag dragen, maar daar zag PSV uiteindelijk vanaf. Lang was immers met rugnummer 7 gepresenteerd en 500 fans hadden al een shirt van hem gekocht.

