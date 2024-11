Noa Lang reageert op veelbesproken foto: ‘Mensen weten dat ik Ajax een warm hart toedraag’

Noa Lang maakt zich niet druk om wat anderen over hem denken, zo benadrukt de 25-jarige aanvaller van PSV in De Telegraaf van vrijdag. Onlangs zorgde een foto met Ajacied Steven Berghuis voor boze reacties op social media. Lang begrijpt niet waarom.

Afgelopen dinsdag joeg Lang een aantal Feyenoord-fans op de kast toen hij van zich liet horen onder een foto van Patrick van Aanholt, die tot het einde van het seizoen bij Sparta heeft getekend. “Mijn jongen bij de club van Rotterdam.”

De boze reacties die hij vervolgens kreeg interesseren Lang niets, zo zegt hij in gesprek met journalist Mike Verweij. “Ik ben gewoon eerlijk. Ik zet neer wat ik leuk vind om neer te zetten. Sparta is in mijn ogen ook de club van Rotterdam. Mijn moeder en de rest van mijn familie is voor Sparta.”

“Als ik iets plaats, wordt er toch altijd iets achter gezocht. Soms like ik een bericht van Ajax. Laat iedereen daar maar een probleem van maken. Ik sta lekker weer in de picture en ben gewoon heel interessant. Kennelijk houd ik veel mensen bezig”, aldus Lang, die zoals gewoonlijk geen blad voor de mond neemt.

Na het verloren uitduel met Ajax (3-2) maakte Lang een praatje met collega-international Berghuis in de catacombe. Een fotograaf legde het moment vast, waarna beide spelers het plaatje deelden. Sommige supporters van PSV lieten via social media duidelijk blijken hier niet gediend van te zijn na een nederlaag.

Lang begrijpt dat niet. “Mensen weten dat ik Ajax een warm hart toedraag. Dus ik zou niet met een oud-ploeggenoot bij het Nederlands elftal mogen praten? Bij de club waar ik in de jeugd de mooiste tijd heb beleefd?”

Lang is deze week terug bij het Nederlands elftal. Hij weet goed wat hij kan toevoegen aan de selectie van bondscoach Ronald Koeman. “Creativiteit, schijt, dus eigenlijk wat ik altijd doe. Voor mij is het niet eens een vraag of ik iets kan toevoegen. Als ik fit ben: succes tegen mij."