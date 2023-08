Noa Lang ontbreekt in opstelling van PSV voor return tegen Sturm Graz

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 19:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:23

De opstelling van PSV voor de return van de derde voorronde van de Champions League is bekend. Trainer Peter Bosz voert ten opzichte van de heenwedstrijd tegen Sturm Graz (4-1 winst) twee wijzigingen door. Noa Lang is niet geheel fit en wordt daarom vervangen door Yorbe Vertessen, terwijl Ismael Saibari in het veld komt voor Isaac Babadi. Ibrahim Sangaré, die in de hevige belangstelling staat van meerdere clubs, staat 'gewoon' in de basis. De wedstrijd begint om 20.30 uur en is te zien op Veronica.

Walter Benítez is de doelman van de Eindhovenaren. De Argentijn ziet centrale verdedigers André Ramalho en Olivier Boscagli voor zich, terwijl de backposities worden ingevuld door Jordan Teze (rechts) en Patrick van Aanholt (links). Sangaré en Joey Veerman zijn de controleurs op het middenveld. Saibari staat achter spits Luuk de Jong. Johan Bakayoko (rechts) en Vertessen (links) zijn de vleugelspelers van de Eindhovenaren.

De 4-1 nederlaag in de heenwedstrijd lijkt te zijn doorgewerkt bij Graz. De formatie van trainer Christian Ilzer leed zaterdag namelijk voor het eerst dit seizoen puntenverlies. Tegen Austria Klagenfurt kwam het in eigen huis, na een vroege rode kaart voor Graz-verdediger David Schnegg, niet verder dan 0-0. Gezien het krachtsverschil in de heenwedstrijd lijken de Oostenrijkers een klein wonder nodig te hebben om nog door te bekeren in de Champions League. “We moeten vol gas gaan, meer zit er niet in”, liet Ilzer weten op de persconferentie. "We weten dat het moeilijk wordt tegen PSV, maar als we geen hoop hebben, hoeven we helemaal niet te spelen. We zullen dinsdag alles geven wat we hebben.”

In tegenstelling tot Graz kende PSV wel een prima weekend. Hoewel de Eindhovenaren soms het geluk aan hun zijde hadden, werd FC Utrecht aan de kant gezet (2-0). Sangaré speelt mogelijk zijn laatste duel voor PSV. De Ivoriaan staat in de belangstelling van onder meer Nottingham Forest en Paris Saint-Germain, terwijl de transferclausule van 37,5 miljoen geen onoverkomelijk obstakel kijkt. Bosz gaf aan met een zo sterk mogelijk elftal aan te willen treden, maar moet het doen zonder Lang in de basisopstelling. De vleugelaanvaller, die sinds zijn komst meteen een voortrekkersrol vertolkt, kampt met hamstringklachten. "Noa gaat wel meetrainen, maar we bekijken nog of hij kan meedoen", liet Bosz maandag nog weten.

Opstelling Sturm Graz: Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante; Stankovic, Hierländer, Prass, Kiteishvilli; Böving, Teixeira.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangaré, Veerman, Saibari; Bakayoko, De Jong, Vertessen.