'Noa Lang mag ondanks bijrol bij PSV dromen van stap naar Europese grootmacht per 1 januari'

Noa Lang mag ondanks zijn bijrol bij PSV dromen van een toptransfer in de winterse window, zo meldt La Gazzetta dello Sport. AC Milan is de 25-jarige linksbuiten van PSV namelijk nog niet vergeten, zo schrijft de roze sportkrant.

Lang had zich voorgenomen om in zijn tweede jaar voor PSV eindelijk te gaan schitteren, nadat zijn eerste seizoen door blessureproblemen voor hem persoonlijk geen succes werd.

Ook de tweede voetbaljaargang van Lang bij PSV verloopt echter moeizaam. De spelmaker begon het seizoen als basisspeler, maar raakte zijn plek na zijn woede-uitbarsting na zijn wissel tegen Almere City FC kwijt. Daardoor gebruikt Peter Bosz de aanvaller sinds eind augustus alleen nog als invaller.

AC Milan probeerde Lang eerder, toen de aanvaller nog actief was voor Club Brugge, binnen te halen. Een transfer kwam toen niet rond, maar Milan is Lang niet vergeten, zo schrijft La Gazzetta. "De club verlaat zelden de paden die in het verleden zijn gevolgd", klinkt het.

In Milaan heerst ontevredenheid over de prestaties van Samuel Chukwueze, die in de zomer van 2023 voor 28 miljoen euro werd weggehaald bij Villarreal. Chukwueze produceerde in 41 duels voor Milan slechts 3 goals en 3 assists en moet het al tijden stellen met korte invalbeurten.

Milan bekijkt de opties om in de winterstop een relatief betaalbare aanvaller toe te voegen aan de selectie. Gezien de bijrol van Lang in Eindhoven zal PSV niet de hoofdprijs verlangen, zo is de verwachting. Lang kwam vorig jaar voor 15 miljoen euro over van Club Brugge en is een van de duurste aankopen ooit van de club.

Andere opties voor Milan zijn Crystal Palace-speler Ismaïla Sarr en Club Brugge-aanvaller Andreas Skov Olsen. Laatstgenoemde werd afgelopen zomer enige tijd gelinkt aan Feyenoord.