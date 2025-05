Noa Lang keihard aangepakt: 'Hij nam een vrije dag op bij PSV en heeft niets laten zien'

Wim Kieft zag PSV woensdag eenvoudig winnen van Heracles Almelo (4-1) en de koppositie overnemen van het pruttelende Ajax. Desondanks is de oud-aanvaller van de Eindhovenaren niet louter positief over het team van Peter Bosz.

Kieft is van oordeel dat de grote spelers te weinig brengen bij PSV. ''Noa Lang doet het dan tweemaal tegen Feyenoord, maar tegen Heracles Almelo neemt hij een vrije dag op en laat niets zien.''

Een andere speler kon de analist en columnist wél bekoren midweeks tegen Heracles. ''Saibari precies andersom.'' De aanvallende middenvelder was duidelijk in vorm in het Philips Stadion en bekroonde zijn sterke optreden met twee doelpunten.

''De verongelijktheid van Lang na afloop van Feyenoord-PSV irriteerde. Alsof hij de enige speler is die wordt uitgefloten door het publiek van de thuisclub'', herhaalt Kieft dat hij totaal niet te spreken is over de houding van Lang.

PSV is plots de grootste titelkandidaat in de Eredivisie, na de dramatische reeks van Ajax. Winst op Sparta Rotterdam zondag volstaat voor het kampioenschap. Toch kraakt Kieft enkele kritische noten over dit PSV.

''Zelfs als PSV kampioen wordt, zullen ze zich achter de oren moeten krabben over het verloop van het seizoen met de beste en kwalitatief breedste selectie van Nederland. Een landstitel verbloemt de problemen niet'', geeft Kieft mee aan de technische leiding.

PSV leek oppermachtig in de eerste seizoenshelft, maar verspeelde na de winterstop opvallend veel punten. De titel leek ver weg, maar na de slechte reeks van Ajax liggen de beste papieren weer in Eindhoven.