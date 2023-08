Noa Lang beslist Johan Cruijff Schaal: PSV pakt derde editie op rij

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 21:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:16

PSV heeft de Johan Cruijff Schaal voor de derde maal op rij naar zich toe getrokken. In een kolkende Kuip versloeg de bekerwinnaar landskampioen Feyenoord met 1-0. Uitgerekend Noa Lang, voormalig jeugdspeler van Feyenoord, was het goudhaantje. Hij schoot PSV tien minuten voor tijd naar de overwinning.

Beide trainers kozen ervoor om meerdere debutanten te laten beginnen. Zo startten aanwinsten Ramiz Zerrouki en Calvin Stengs bij Feyenoord; Lang en de pas achttienjarige Isaac Babadi kregen het vertrouwen bij PSV. De eveneens debuterende Peter Bosz koos er ook voor om Jordan Teze op te stellen in plaats van Shurandy Sambo. Hij deed dat omdat hij verwachtte 'dat het op snelheid aan zou gaan komen'.

Het publiek kwam na negen minuten voor het eerst van de banken. Stengs stuurde de diepgaande Alireza Jahanbakhsh weg, die de bal in de loop van Igor Paixão voor het doel bracht. De Braziliaan schoot hard en laag in, maar vond Walter Benítez op zijn weg. Even later bracht een eigen ploeggenoot de Argentijn in de problemen.

Ibrahim Sangaré, die mogelijk een van zijn laatste wedstrijden speelde voor PSV, besloot de bal pal voor zijn eigen achterlijn hoog te gaan houden. Benítez stond toen niet in zijn doel vanwege een duel met Paixão. Stengs probeerde te profiteren van Sangaré's frappatsen en de bal in het doel te werken. Benítez wist de aanvaller echter net op tijd onschadelijk maken.

De ploegen sloten de eerste helft in evenwicht af. Tien minuten na de pauze leek Paixão de ban te breken. De vleugelspits werd weggestuurd door Zerrouki, trok naar binnen, rondde fraai af, maar stond op het moment van de pass buitenspel. Babadi trof nog geen drie minuten later hetzelfde lot. Luuk de Jong was ditmaal de schuldige: de captain van PSV stond net iets te diep bij de steekbal van Lang.

Slot en Bosz zagen het gif daarna langzaam uit de wedstrijd raken. Ze besloten het aantal debutanten op te vijzelen door respectievelijk Yakuba Minteh en Ricardo Pepi in te brengen. Voor de Eindhovenaren bracht dat het gewenste effect. Justin Bijlow redde nog geweldig op een poging van Teze, maar op die van Lang even later had hij geen antwoord.

Olivier Boscagli stuurde Ismael Saibari met een fenomenale steekbal weg, waarna laatstgenoemde de bal panklaar voor Lang legde. Voor de continu uitgefloten vleugelaanvaller was het een koud kunstje om deze achter Bijlow te werken: 0-1. Feyenoord probeerde nog uit alle macht gelijk te maken, maar slaagde daar niet in. Joey Veerman maakte er in extremis zelfs nog bijna 0-2 van. Bosz wint zo zijn eerste prijs als trainer sinds het seizoen 2004/05. Toen werd de Apeldoorner kampioen van de Eerste Divisie met Heracles Almelo.